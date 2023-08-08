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Польша восстановила прокачку нефти по поврежденной нитке «Дружбы»

Польская PERN восстановила прокачку нефти по поврежденной нитке «Дружбы»
Польская компания два дня назад снова нашла утечку на «Дружбе», поставки по одной из ниток приостановили. К утру 8 августа дефект устранили, компания займется расчисткой территории
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Польский трубопроводный оператор PERN восстановил поврежденный участок трубопровода «Дружба», прокачка нефти возобновлена, теперь сотрудники компании займутся приведением территории в надлежащий вид. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«Впереди еще много работы. Мы будем стремиться к тому, чтобы территория была полностью очищена», — сказал председатель правления PERN Мирослав Сковрон.

PERN сформировала комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.

Об обнаружении утечки PERN сообщила два дня назад, 6 августа. Разгерметизация произошла неподалеку от города Ходеч (центральная часть Польши) на одной из двух ниток, по которым газ поставляется в Германию. «Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — отмечали тогда в компании.

Утечку в трубопроводе «Дружба» обнаруживают не впервые. В предпоследний раз ее нашли в прошлом октябре. Тогда разгерметизировался участок примерно в 70 км от Плоцка.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша «Дружба» российская нефть
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