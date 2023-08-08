Польша восстановила прокачку нефти по поврежденной нитке «Дружбы»

Польская компания два дня назад снова нашла утечку на «Дружбе», поставки по одной из ниток приостановили. К утру 8 августа дефект устранили, компания займется расчисткой территории

Фото: Global Look Press

Польский трубопроводный оператор PERN восстановил поврежденный участок трубопровода «Дружба», прокачка нефти возобновлена, теперь сотрудники компании займутся приведением территории в надлежащий вид. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«Впереди еще много работы. Мы будем стремиться к тому, чтобы территория была полностью очищена», — сказал председатель правления PERN Мирослав Сковрон.

PERN сформировала комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.

Об обнаружении утечки PERN сообщила два дня назад, 6 августа. Разгерметизация произошла неподалеку от города Ходеч (центральная часть Польши) на одной из двух ниток, по которым газ поставляется в Германию. «Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — отмечали тогда в компании.

Утечку в трубопроводе «Дружба» обнаруживают не впервые. В предпоследний раз ее нашли в прошлом октябре. Тогда разгерметизировался участок примерно в 70 км от Плоцка.