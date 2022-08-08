Власти решили создать национального дистрибьютора продовольствия

Минсельхоз готовит концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Цель проекта — объединить товары от производителей и оптимизировать логистику

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса, следует из данных портала госзакупок. Исполнитель должен будет провести анализ моделей работы экспортных поставок продукции и разработать свою, проведя не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК. По итогам исследования должна быть составлена «практико-ориентированная «дорожная карта» по созданию и развитию такого национального дистрибьютора.

Стартовая цена контракта определена в 24 млн руб.

Цель концепции — объединение товаров от нескольких производителей, формирование крупных партий для оптимизации логистики, увеличение экспорта продукции АПК на целевых рынках сбыта и выход экспортеров на новые рынки, уточнили в пресс-службе «Агроэкспорта». По словам его представителя, у национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров, им может быть и частная компания, но она должна не конкурировать с самостоятельными экспортерами, а помогать им. Некоторые функции национального дистрибьютора могут быть отданы на аутсорсинг провайдерам.

Помощь российским компаниям может заключаться в поиске партнера за рубежом, доставке товара или таможенной очистке груза. Предполагается также участие в совместных проектах по продвижению российских зонтичных брендов в сетевом ретейле зарубежных стран, открытие магазинов на маркетплейсах. Большинство услуг национального дистрибьютора будут платными, уточнили в «Агроэкспорте», но затраты могут быть частично компенсированы государством.

В России уже существует государственный институт поддержки несырьевого экспорта — созданный в 2015 году Российский экспортный центр (РЭЦ). Он, в частности, оказывает экспортерам «финансовые меры поддержки»: выдает кредиты, предоставляет банковские гарантии, оказывает страховые услуги. Кроме этого, центр «взаимодействует с профильными органами власти, готовит предложения по улучшению ведения экспортной деятельности, взаимодействует с бизнесом и экспертами и способствует преодолению барьеров».

Новая концепция национального дистрибьютора не будет дублировать существующие меры поддержки, заверил представитель «Агроэкспорта». В РЭЦ, в свою очередь, заявили, что планируют «принять участие в формировании концепции». Центр и ранее помогал в продвижении российского АПК за рубежом: в 2016 году Минсельхоз разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК», в рамках которой РЭЦ создал постоянные дегустационные павильоны российского АПК в Китае, ОАЭ, Египте и Вьетнаме. Во второй половине 2022 года РЭЦ совместно с Минсельхозом планирует открыть демонстрационно-дегустационный павильон в столице Турции, указано на сайте центра.

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В 2018 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем в два раза: с $20,7 млрд в 2017-м до $47,1 млрд к 2030-му. Доля АПК в российском экспорте в 2021 году выросла до 7% и составила $37,1 млрд, говорится в конкурсной документации. Но из-за санкций экспорт России в 2022 году может сократиться на 17–21%, прогнозирует Банк России.

В связи с введенными в этом году экономическими санкциями недружественных стран перспективными рынками для экспорта агропромышленной продукции, согласно конкурсной документации, названы Азия, Ближний Восток и Африка.

В 2021 году в первую очередь на экспорт шли зерновые (согласно статистике Федеральной таможенной службы, их поставки в денежном выражении составили $11,4 млрд), масложировая продукция ($7,2 млрд), рыба и морепродукты ($6,6 млрд). Крупнейшими покупателями продукции российского АПК были Турция ($4,3 млрд), Китай ($3,6 млрд) и Казахстан ($2,8 млрд), уточняет «Агроэкспорт».

РБК направил запросы в «Мираторг», «Русагро», АФГ «Националь». Представители «Черкизово», «Эфко» и «Каргилла» от комментариев отказались.