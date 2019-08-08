Роспотребнадзор нашел нарушения правил размещения молочки в 63% магазинов

Среди нарушителей — магазины крупных торговых сетей, таких как «Магнит», «Перекресток», «Ашан», «Дикси», «Пятерочка» и «Лента»

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Роспотребнадзор провел проверку магазинов на соблюдение новых правил размещения молочных продуктов в торговых залах и обнаружил, что более половины торговых точек их не соблюдают.

«Как показали надзорные мероприятия, около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира», а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом среди тех объектов, которые проверяло ведомство, 27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как «Магнит» (753 магазина), «Пятерочка» (643 магазина), «Дикси» (178), «Перекресток» (85), «Лента» (45), «Ашан» (38), «Карусель» (31).

РБК направил запросы в пресс-службы X5 Retail Group, «Ашан Россия», ГК «Дикси» и розничной сети «Магнит» АО «Тандер».

Нарушения, найденные Роспотребнадзором, связаны как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов. По итогам проверки составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст.14.15 КоАП (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). «К виновным лицам применены меры административного воздействия», — сообщает надзорное ведомство.