WP рассказала, почему программа «золотых карт» Трампа не заработает
Программа «золотых виз», предложенная президентом США Дональдом Трампом, с высокой вероятностью никогда не будет воплощена в жизнь, пишет Washington Post (WP).
Трамп анонсировал эту программу в феврале, напоминает издание. С тех пор он неоднократно вновь упоминал о ней, а в июне в США был запущен сайт для записи желающих в лист ожидания.
Однако администрация США не предприняла никаких усилий для изменения законодательства, чтобы реализация программы стала возможной, пишет WP. Иммиграционные адвокаты и другие эксперты в области права сказали изданию, что у президента нет полномочий в одностороннем порядке создавать новую категорию виз, это потребовало бы принятия закона конгрессом.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Кадры с места гибели Романа Старовойта
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Последствия наводнения в Техасе. Видео
МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов