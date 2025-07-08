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WP рассказала, почему программа «золотых карт» Трампа не заработает

WP: программа «золотых карт» Трампа может остаться нереализованной

Программа «золотых виз», предложенная президентом США Дональдом Трампом, с высокой вероятностью никогда не будет воплощена в жизнь, пишет Washington Post (WP).

Трамп анонсировал эту программу в феврале, напоминает издание. С тех пор он неоднократно вновь упоминал о ней, а в июне в США был запущен сайт для записи желающих в лист ожидания.

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Однако администрация США не предприняла никаких усилий для изменения законодательства, чтобы реализация программы стала возможной, пишет WP. Иммиграционные адвокаты и другие эксперты в области права сказали изданию, что у президента нет полномочий в одностороннем порядке создавать новую категорию виз, это потребовало бы принятия закона конгрессом.

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