Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Легенда «Челси» Джон Терри вернулся в клуб в качестве тренера академии Спорт, 10:45
На Украине завели более 1,3 тыс. дел о госизмене с начала боевых действий Политика, 10:40
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 10:35
Зеленский посетил остров Змеиный Политика, 10:35
Стал известен следующий соперник лучшего бойца UFC Спорт, 10:15
NYT сообщила об опасности поставляемых Украине кассетных боеприпасов Политика, 10:13
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как цены в отелях Крыма упали до минимума за пять лет. Инфографика Бизнес, 10:00
Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое Бизнес, 10:00
Как инвестору заплатить НДФЛ по декларации: инструкция Инвестиции, 10:00
Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола Политика, 09:59
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
Бизнес ,  
0 

Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое

Россияне в июне покупали больше мороженого на фоне жары и отказа от поездок за рубеж
Продажи мороженого в России в июне выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают это с хорошей погодой и увеличением числа туристов в мегаполисах, которые вместо поездок за рубеж в этом году отдыхают дома
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале этого лета у россиян по сравнению с прошлым годом заметно вырос спрос на мороженое, зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, является крупнейшим оператором фискальных данных по стране и учитывает чеки с более чем 1,1 млн онлайн-касс).

По данным аналитиков, в июне 2023 года количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13% относительно первого месяца лета прошлого года. В Москве продажи мороженого, исходя из количества чеков о покупках, выросли на 11% (абсолютные данные аналитики не раскрывают).

На мороженое и фруктовый лед в июне россияне тратили на 14% больше, чем год назад — средний чек за одну покупку составил 152 руб. В Москве продажи в денежном выражении выросли на 6% год к году — 184 руб.

У торговой сети «Вкусвилл» июне продажи мороженого выросли на 29%, средний чек — на 1,3% в сравнении с прошлым годом, уточнили в компании, объяснив это расширением ассортимента и маркетинговыми акциями. У розничной сети «Магнит» продажи мороженого в натуральном выражении в июне впрочем, оказались сопоставимы с продажами в том же месяце год назад, отметили в пресс-службе ретейлера.

Что происходит с ценами на мороженое

Рост продаж в денежном выражении связан не только с увеличением спроса, но отчасти и с подорожанием этого продукта. По данным «Чек Индекса», средняя цена на мороженое и фруктовый лед в первый месяц лета выросла по сравнению с прошлым годом на 6% в целом по России (до 79 руб.) и на 4% в Москве (до 88 руб.).

Читайте на РБК Pro
Гуру маркетинга Сет Годин: «Вот почему компаниям нужна Фиолетовая корова»
Какие устройства Apple выпустит в ближайшие годы и что будет с ее акциями
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ

Подорожание мороженого в этом году зафиксировал и Росстат: из доступных данных статистического ведомства за май (данные за июнь пока не опубликованы) видно, что в том месяце средняя цена за один килограмм сливочного мороженого поставила рекорд за время наблюдений, то есть с 2004-го, составив 683 руб. Такой результат — на 9% больше, чем в мае предыдущего года, когда мороженое стоило 626 руб. за кг. Тогда мороженое, в свою очередь, подорожало на 26% год к году на фоне роста стоимсоти ингредиентов — сахара, сливок, сметаны и эмульгаторов, обращали внимание «РИА Новости».

Какое мороженое оказалось самым популярным этим летом

Российские потребители чаще всего покупают сливочное мороженое в стаканчике, пломбир в стаканчике, эскимо в ванильной глазури, отмечают аналитики «Чек Индекса». В пресс-службе сети магазинов Metro C&C уточнили, что у них спросом пользуется пломбир и ванильное мороженое в вафельном стаканчике. В сети «Магнит» также чаще всего покупают мороженое в стаканчиках. 

Почему растет спрос на пломбир и эскимо

Спрос на мороженое в этом году начал расти с апреля, уточнили в «Чек Индексе»: главным фактором повышенного к десерту аналитики считают раннюю весну и теплую погоду. Спрос на мороженое начиная с мая увеличивается каждую неделю — это связано с сезонностью и хорошей погодой, которая влияет на поведение потребителей. Погода в июне еще в начале лета прогнозировалась Гидрометцентром выше нормы в ряде регионов, теплая погода была и в Москве.

Кроме того, в столице и крупных городах интерес к мороженому мог повыситься на фоне роста внутреннего туризма, «который обеспечивает мегаполисы новыми гостями», предполагают аналитики «Чек Индекса». На фоне того, что зарубежный туризм стал менее доступным из-за ограничения международного авиасообщения много людей этим летом отдыхает в стране, что могло в том числе повлечь за собой рост спроса, предполагает заместитель генерального директора компании по производству мороженого «Айскейк» Андрей Батабеев. Кроме этого сладости, а в особенности мороженое, поднимает настроение, и люди больше потребляют сладкое в кризисные времена, добавляет собеседник РБК.

Пребывание туристов в городах в летний сезон напрямую влияет на потребление товаров и услуг — повышается спрос в точках питания в туристических районах и рядом с достопримечательностями, в частности, на прохладительные напитки и мороженое, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

В крупных городах — Москве и Петербурге — в этом году действительно наблюдается увеличение турпотока в летнем туристическом сезоне, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но ключевым фактором в росте спроса на мороженое все же является погода, а не увеличение количества туристов, считает эксперт. Того же мнения придерживается и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, естественно летом потребление мороженого растет, туристы в этом участвуют, но покупая больше мороженого в Сочи или на других курортах они сокращают потребление в своих родных городах — «в одном месте убавилось, в другом прибавилось». Погода все же больше влияет на потребление мороженого, чем количество туристов, добавляет Ромашкин.

Сколько в России производят мороженого

С января по май 2023 года в России, по данным Росстата, было выпущено 228 тыс. т мороженого — почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно производство выросло в мае — на 23%, до 67,9 тыс. т. В числе крупнейших производителей мороженого — ГК «Айсберри («Пломбир вологодский», «Филевское»), ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки» и «Облака из молока»), и Unilever («Магнат», Cornetto, «Инмарко», MAX, «Золотой стандарт» и др.), следует из рейтинга отраслевого издания Milknews, подготовленного с Национальным союзом производителей молока и консалтинговым агентством Streda Consulting.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Анна Захарова
мороженое цены туризм теплая погода
Материалы по теме
Unilever перестал быть крупнейшим производителем мороженого в России
Бизнес
В Кремле заявили, что у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина
Политика
США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter