Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое

Россияне в июне покупали больше мороженого на фоне жары и отказа от поездок за рубеж

Продажи мороженого в России в июне выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают это с хорошей погодой и увеличением числа туристов в мегаполисах, которые вместо поездок за рубеж в этом году отдыхают дома

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале этого лета у россиян по сравнению с прошлым годом заметно вырос спрос на мороженое, зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, является крупнейшим оператором фискальных данных по стране и учитывает чеки с более чем 1,1 млн онлайн-касс).

По данным аналитиков, в июне 2023 года количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13% относительно первого месяца лета прошлого года. В Москве продажи мороженого, исходя из количества чеков о покупках, выросли на 11% (абсолютные данные аналитики не раскрывают).

На мороженое и фруктовый лед в июне россияне тратили на 14% больше, чем год назад — средний чек за одну покупку составил 152 руб. В Москве продажи в денежном выражении выросли на 6% год к году — 184 руб.

У торговой сети «Вкусвилл» июне продажи мороженого выросли на 29%, средний чек — на 1,3% в сравнении с прошлым годом, уточнили в компании, объяснив это расширением ассортимента и маркетинговыми акциями. У розничной сети «Магнит» продажи мороженого в натуральном выражении в июне впрочем, оказались сопоставимы с продажами в том же месяце год назад, отметили в пресс-службе ретейлера.

Что происходит с ценами на мороженое

Рост продаж в денежном выражении связан не только с увеличением спроса, но отчасти и с подорожанием этого продукта. По данным «Чек Индекса», средняя цена на мороженое и фруктовый лед в первый месяц лета выросла по сравнению с прошлым годом на 6% в целом по России (до 79 руб.) и на 4% в Москве (до 88 руб.).

Подорожание мороженого в этом году зафиксировал и Росстат: из доступных данных статистического ведомства за май (данные за июнь пока не опубликованы) видно, что в том месяце средняя цена за один килограмм сливочного мороженого поставила рекорд за время наблюдений, то есть с 2004-го, составив 683 руб. Такой результат — на 9% больше, чем в мае предыдущего года, когда мороженое стоило 626 руб. за кг. Тогда мороженое, в свою очередь, подорожало на 26% год к году на фоне роста стоимсоти ингредиентов — сахара, сливок, сметаны и эмульгаторов, обращали внимание «РИА Новости».

Какое мороженое оказалось самым популярным этим летом Российские потребители чаще всего покупают сливочное мороженое в стаканчике, пломбир в стаканчике, эскимо в ванильной глазури, отмечают аналитики «Чек Индекса». В пресс-службе сети магазинов Metro C&C уточнили, что у них спросом пользуется пломбир и ванильное мороженое в вафельном стаканчике. В сети «Магнит» также чаще всего покупают мороженое в стаканчиках.

Почему растет спрос на пломбир и эскимо

Спрос на мороженое в этом году начал расти с апреля, уточнили в «Чек Индексе»: главным фактором повышенного к десерту аналитики считают раннюю весну и теплую погоду. Спрос на мороженое начиная с мая увеличивается каждую неделю — это связано с сезонностью и хорошей погодой, которая влияет на поведение потребителей. Погода в июне еще в начале лета прогнозировалась Гидрометцентром выше нормы в ряде регионов, теплая погода была и в Москве.

Кроме того, в столице и крупных городах интерес к мороженому мог повыситься на фоне роста внутреннего туризма, «который обеспечивает мегаполисы новыми гостями», предполагают аналитики «Чек Индекса». На фоне того, что зарубежный туризм стал менее доступным из-за ограничения международного авиасообщения много людей этим летом отдыхает в стране, что могло в том числе повлечь за собой рост спроса, предполагает заместитель генерального директора компании по производству мороженого «Айскейк» Андрей Батабеев. Кроме этого сладости, а в особенности мороженое, поднимает настроение, и люди больше потребляют сладкое в кризисные времена, добавляет собеседник РБК.

Пребывание туристов в городах в летний сезон напрямую влияет на потребление товаров и услуг — повышается спрос в точках питания в туристических районах и рядом с достопримечательностями, в частности, на прохладительные напитки и мороженое, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

В крупных городах — Москве и Петербурге — в этом году действительно наблюдается увеличение турпотока в летнем туристическом сезоне, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но ключевым фактором в росте спроса на мороженое все же является погода, а не увеличение количества туристов, считает эксперт. Того же мнения придерживается и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, естественно летом потребление мороженого растет, туристы в этом участвуют, но покупая больше мороженого в Сочи или на других курортах они сокращают потребление в своих родных городах — «в одном месте убавилось, в другом прибавилось». Погода все же больше влияет на потребление мороженого, чем количество туристов, добавляет Ромашкин.