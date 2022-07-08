Отель Ritz-Carlton в Москве переименовали в The Carlton Moscow 5*
Отель The Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow 5*, сообщили «РБК Life» в гостинице. Он будет работать независимо от международной сети гостиниц класса люкс Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International.
Название новой управляющей компании не раскрывается.
На «Яндекс.Картах» уже изменили название отеля. Согласно данным Google Maps, The Ritz-Carlton в Москве «закрыт навсегда».
В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, американская сеть Marriott International заявила, что закрывает офис в Москве и замораживает инвестиции в России. 3 июля она объявила о приостановке работы и франчайзинга отелей на российском рынке. Компания пояснила, что не может продолжать бизнес из-за санкций ЕС, США и Великобритании.
После этого глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что, несмотря на приостановку международных операций, отели сети продолжат работу в России. Она отметила, что в ведомстве понимают вклад Marriott в развитие турбизнеса и жалеют об уходе компании, но считают, что ситуация откроет «дополнительные возможности для наших отельных сетей».
В России более 20 отелей сети Marriott International. Пять из них принадлежат «Сафмару» Михаила Гуцериева, гостиницами управляет британская Interstate Hotels & Resorts. Источник в группе «Сафмар» сообщил РБК, что все отели продолжат свою работу, но в каком формате и под каким брендом, станет понятно после получения дополнительных разъяснений от сети.
В конце июня об уходе из России объявила британская компания InterContinental Hotels Group, которая владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza. Позже канадская компания — оператор сети гостиниц класса люкс Four Seasons приостановила прямое управление отелями в стране.