Общественный транспорт Москвы нарастил убытки до рекордных ₽46 млрд

Убыток общественного транспорта Москвы в 2021 году вырос почти втрое до ₽46 млрд

Суммарный чистый убыток московского метро и «Мосгортранса» в 2021 году вырос почти втрое. Дептранс столицы называет такой результат «бумажным» и связанным с «огромным приростом инфраструктуры» за последние годы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Чистый убыток «Московского метрополитена» по итогам 2021 года составил 29,5 млрд руб., у «Мосгортранса», который управляет наземным транспортом столицы, — 16,9 млрд руб., указано в их отчетах по РСБУ.

По сравнению с 2020 годом убыток «Московского метрополитена» вырос в 2,1 раза, «Мосгортранса» — в 5,1 раза.

Оба предприятия — ключевые по перевозке пассажиров в Москве. Их суммарная выручка в 2021 году составила почти 183 млрд руб. (рост на 9,2%). Это рекордные показатели за четыре последних года: в 2018-2021 годах общественный транспорт столицы также был убыточным.

Почему общественный транспорт нарастил убытки

«Основная часть убытков носит «бумажный» характер», — объяснили РБК в пресс-службе Дептранса (метрополитен и «Мосгортранс» находятся в его ведении). Убытки метро вызваны «огромным приростом инфраструктуры»: с 2011 года были введены в эксплуатацию четыре новые линии и 100 станций. Вся новая инфраструктура поступает на баланс «Московского метрополитена». «Новая линия — это актив с очень высокой стоимостью, появляется большая амортизация», — отметили в пресс-службе.

Сеть метрополитена прирастает новыми километрами линий и станциями каждый год, растут постоянные затраты, не связанные с объемами перевозок (содержание тоннельных сооружений, электроснабжение, водоотведение и т.д.), говорил ранее РБК заместитель директора по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев. Поэтому увеличение расходов метрополитена не сопровождается ростом доходов и даже при обычном уровне пассажиропотока метрополитен без субсидий не может быть прибыльным, замечал он.

Другой ключевой причиной убытков, отразившихся в бухгалтерской отчетности «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» за 2020 год (13,9 млрд руб. и 3,3 млрд руб. соответственно), Алексеев называл ограничения из-за пандемии коронавируса и снижение пассажиропотока. Но основной тенденцией 2021 года стало постепенное восстановление пассажиропотока общественного транспорта, сообщала пресс-служба Дептранса со ссылкой на вице-мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. В прошлом году пассажиропоток метрополитена (с учетом Московского центрального кольца) вырос на 22%, по сравнению с 2020 годом, и составил почти 2 млрд человек (без учета трамваев). Трафик «Мосгортранса» увеличился на 8% и превысил 750 млн пассажиров.

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Проблема большинства государственных унитарных предприятий, к которым относятся «Московский метрополитен» и «Мосгортранс», в достаточно «раздутой системе управления» и «не совсем прозрачных финансовых потоках», говорит и. о. директора Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина. Она обратила внимание на, что в 2021 году управленческие расходы метрополитена выросли на 12,3%, до 9,4 млрд руб.

Общественный транспорт в Москве из-за ситуации с пробками и парковочными местами занимает «почти монопольное положение», поэтому внутренние расходы на транспортные услуги «значительно завышаются», считает Сорокина. «Ограниченное влияние конкуренции оказывает негативное влияние на адекватное формирование сметы и требования к сокращению расходов. В результате на первый план выходит обоснование целесообразности расходов, а не управление финансовыми потоками как таковыми», — указывает она.

Полученные убытки не влияют на платежеспособность предприятий, поскольку включает в себя сумму начисленной амортизации, учтенной в отчете о финансовых результатах «Мосгортранса» и «Московского метрополитена», парируют в пресс-службе Дептранса. Там подчеркнули, что фактические показатели находятся в пределах, согласованных московскими властями, и позволяют предприятиям выполнять все свои обязательства.

Другие ключевые предприятия общественного транспорта, обслуживающие Московский регион, закончили 2021 год с чистой прибылью. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), перевозящая пассажиров в том числе по московским центральным диаметрам, заработала 2,8 млрд руб., «Мострансавто» — 1,3 млрд руб., «Аэроэкспресс» — 799 млн руб., Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) — 192 млн руб. По итогам 2020 года все они были убыточными.

МТ ППК получила прибыль «за счет частичного восстановления пассажиропотока после пандемии и благодаря реализованным российским правительством мерам антикризисной поддержки бизнеса», сообщил РБК пресс-секретарь компании Александр Долгих. В 2021 году пассажиры совершили 53,2 млн поездок (рост на 20%) на ее пригородных поездах.

На доходы «Аэроэкспресса» также повлияли восстановление пассажиропотока и оптимизация операционных расходов и увеличение доходов от автобусных перевозок, отметили в пресс-службе компании. Поезда и экспресс-автобусы компании в прошлом году перевезли 8,9 млн пассажиров (рост на 66%). В пресс-службе «Мострансавто» не ответили на вопросы РБК. Представитель ЦППК отказался от комментариев.

Прибыльность городского транспорта — это не цель, заключают в пресс-службе Дептранса. «Основная наша задача — это обеспечивать комфорт пассажиров, сохранять рабочие места. Сейчас в метро и «Мосгортрансе» трудятся более 100 тысяч человек, и есть планы по увеличению штата сотрудников», — добавили там.