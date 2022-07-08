Долгостроем в Ясной Поляне займется новая госкомпания

«Единый заказчик в сфере строительства», созданный в прошлом году, займется строительством фондохранилища и фестивального центра в музее-усадьбе Льва Толстого. Завершить проект планировалось в 2018 году, но подрядчик обанкротился

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Единый заказчик в сфере строительства», подконтрольный Минстрою, займется достройкой музея Льва Толстого в Ясной Поляне, рассказал РБК гендиректор госкомпании Карен Оганесян.

«Коллеги из Министерства культуры и из музея вышли с инициативой в прошлом году с просьбой принять этот объект для завершения реализации. Были оформлены все необходимые документы для придания музею статуса объекта незавершенного строительства. Затем было принято решение на уровне правительства [о передаче музея «Единому заказчику»] для завершения строительства», — рассказал Оганесян.

В пресс-службе Минкультуры подтвердили, что строительство новых музейных зданий в Ясной Поляне передано «Единому заказчику» в мае 2022 года. РБК направил запрос в пресс-службу музея-усадьбы «Ясная Поляна».

По словам Оганесяна, сейчас «Единый заказчик» готовит документы для завершения строительства комплекса, в том числе нормативный акт, который позволит согласовать выделение инвестиций. Объем финансирования, необходимый для достройки, пока просчитывается, говорит Оганесян. По оценкам специалистов, предполагаемая стоимость завершения строительства может обойтись в 2 млрд руб., рассказали РБК в пресс-службе Минкультуры.

«Это потрясающий музей и с исторической точки зрения, и с культурной, и с духовной. Мы считаем, что такие объекты надо завершать», — добавил глава компании.

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Строительство нового комплекса в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области, в состав которого должны войти реставрационные мастерские, фестивальный центр, фондохранилище и центр приема и обслуживания посетителей, планировалось завершить в 2018 году к 190-летию Толстого. В 2015 году стоимость создания всех зданий общей площадью 12,4 тыс. кв. м оценивалась в 1 млрд руб., но подрядчик «Промстройсервис» на конкурсе предложил это сделать дешевле — за менее чем 900 млн руб. В 2019 году бюджет проекта вырос почти в два раза — до 1,65 млрд руб., а срок его окончания был сдвинут на 2021 год.

Строительство так и не было завершено. Компания «Промстройсервис» обанкротилась, а бывшего главного инженера музея-усадьбы осудили за растрату 64 млн руб. при строительстве комплекса. В Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) указано, что контракт с генподрядиком расторгнут и ведутся судебные разбирательства. Судебная экспертиза и обследования выявили некачественно выполненные работы, в том числе по несущим конструкциям, это влияет на безопасную эксплуатацию здания, следует из карточки объекта в ФАИП.

Согласно ФАИП, комплекс должен быть готов в 2023 году. Весной 2022 года советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что здания планируется достроить к 200-летию писателя (к 2028 году), но выразил надежду, что это может произойти раньше.

Какие еще объекты перейдут «Единому заказчику»

«Единый заказчик в сфере строительства» создан в 2021 году, он объединил строительные дирекции Минстроя, Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта и ФНС. Общий объем контрактов компании на три года оценивался в 300 млрд руб. Сейчас у нее в работе около 160 проектов, стоимость всех контрактов на 2021–2025 годы составит около 250–300 млрд руб., говорит Оганесян.

Кроме музея в Ясной Поляне сейчас рассматривается передача еще нескольких объектов на достройку «Единому заказчику». Среди них — проекты Росрыболовства в Карелии и Бурятии, Министерства образования и науки в Санкт-Петербурге. В прошлом году компании начали передавать объекты Министерства просвещения в Перми, Новосибирске и Оренбурге, кроме того, планируется передать долгострой во Владивостоке. Но ее глава не назвал конкретные объекты.

«Мы пока вынуждены работать с долгостроями и с незавершенкой по большей части. Сегодня в портфеле компании около 30 объектов, которые имеют все признаки долгостроев. Построить один незавершенный объект, долгострой, равно тому, чтобы построить десять объектов с нуля», — считает Оганесян.

На заседании президиума Госсовета в июне президент Владимир Путин призвал завершить строительство всех замороженных объектов в России за ближайшие полтора-два года. К проблеме долгостроев нужно подходить комплексно, проводя анализ каждого из них, уверен Оганесян. «Может быть, какие-то объекты не нужно достраивать, какие-то можно продать с торгов под другие функции. Возможно, нужно поменять назначение объекта, а возможно, если объект на нулевом цикле строительства, его лучше снести и сделать благоустройство этой территории для жителей», — рассуждает он. По данным Счетной палаты, в государственные объекты, строительство которых остановлено, законсервировано или идет больше пяти лет, вложено более 800 млрд руб.