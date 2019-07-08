СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Однако решить проблему с задержками выдачи багажа это не помогло. Минтранс дал руководству аэропорта 1,5 месяца для «кардинального улучшения» работы багажной службы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Руководство «Шереметьево Хэндлинг» — «дочки» столичного аэропорта, отвечающей за загрузку багажа в самолеты и его выгрузку из них в терминалы на ленты выдачи, — повысило своим грузчикам выплаты почти в пять раз — с 45 тыс. руб. в мае до 200–211 тыс. руб. в июле, но решить проблемы с задержками выдачи багажа, с которыми сталкивается аэропорт с конца мая, не удалось. Об этом в ходе совещания в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знающие это от участников встречи.

По их информации, Василенко не уточнил, это размер фиксированной зарплаты или в целом максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также он не сказал, столько получают все грузчики или только вновь нанимаемые.

Аэропорт планировал полностью решить проблемы с багажом к 1 июля. Глава Минтранса Евгений Дитрих поинтересовался, почему при таких выплатах проблема не была в итоге решена. Василенко объяснил это тем, что из бывших грузчиков «Аэрофлота» кто-то спланировал отпуск и был готов выйти осенью, а кто-то нашел новое место работы.

Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать. Также аэропорт как стратегический объект не может нанимать на работу не граждан России.