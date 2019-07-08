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СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Однако решить проблему с задержками выдачи багажа это не помогло. Минтранс дал руководству аэропорта 1,5 месяца для «кардинального улучшения» работы багажной службы
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Руководство «Шереметьево Хэндлинг» — «дочки» столичного аэропорта, отвечающей за загрузку багажа в самолеты и его выгрузку из них в терминалы на ленты выдачи, — повысило своим грузчикам выплаты почти в пять раз — с 45 тыс. руб. в мае до 200–211 тыс. руб. в июле, но решить проблемы с задержками выдачи багажа, с которыми сталкивается аэропорт с конца мая, не удалось. Об этом в ходе совещания в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знающие это от участников встречи.

По их информации, Василенко не уточнил, это размер фиксированной зарплаты или в целом максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также он не сказал, столько получают все грузчики или только вновь нанимаемые.

Аэропорт планировал полностью решить проблемы с багажом к 1 июля. Глава Минтранса Евгений Дитрих поинтересовался, почему при таких выплатах проблема не была в итоге решена. Василенко объяснил это тем, что из бывших грузчиков «Аэрофлота» кто-то спланировал отпуск и был готов выйти осенью, а кто-то нашел новое место работы.

Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать. Также аэропорт как стратегический объект не может нанимать на работу не граждан России.

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Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

Собеседник издания уточнил, что оптимальный штат грузчиков «Шереметьево Хэндлинг» — 2 тыс. человек. Сейчас же этой работой в аэропорту занимаются 1,4 тыс. человек. Тем не менее, как замечают сотрудники двух авиакомпаний, ситуация с багажом по сравнению с концом мая улучшилась, однако заметные сбои все еще продолжают происходить в выходные.

Общество
Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево

В конце мая пассажиры жаловались на задержки выдачи багажа на несколько часов. Гендиректор столичного аэропорта объяснял их изменениями в технологии процесса обработки багажа и быстрое развитие аэропорта. Вопросом заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая в итоге провела проверку.

Еще один серьезный сбой произошел в конце июня, когда в один из дней там скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, которые не улетели в пункты назначения вместе с пассажирами, а также не работала полчаса багажная лента. Источники РБК указывали, что проблема была еще масштабнее, и в аэропорту за 29 и 30 июня скопилось около 9 тыс. мест багажа.

Автор: Анна Трунина
Теги: аэропорт Шереметьево, грузчики, Михаил Василенко, Минтранс России
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