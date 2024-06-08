Сечин заявил о слабом влиянии сделки ОПЕК+ на нефтяной рынок

Сделка ОПЕК+ слабо влияет на нефтяной рынок из-за большого запаса свободных добычных мощностей в мире, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. Вызванное этим снижение цен можно компенсировать ростом добычи, считает он

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Большой запас свободных добычных мощностей сводит на нет влияние сделки ОПЕК+ на нефтяной рынок, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Это показывают и рыночные котировки, которые снизились после заседания альянса в начале июня, отметил он.

По словам Сечина, ряд производителей нефти готовятся к вытеснению России с рынка в результате действий США, направленных на сокращение российских нефтяных доходов. Эти производители «наращивают мощности по добыче», что давит на нефтяные котировки.

«Наблюдаемое нами формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьезных изменений рынка. Наличие таких фантомных баррелей, способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников», — сказал глава «Роснефти».

В частности, американские компании, принимая во внимание текущую волатильность и непредсказуемость нефтяного рынка, все больше идут по пути консолидации отрасли, отмечает Сечин. К примеру, «такие мейджоры, как Exxon и Chevron, проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивая свои возможности по добыче с целью обеспечения роста прибыли и дивидендов». При этом фактический рост производства «остается за кадром», поскольку требует капитальных затрат, а они, в свою очередь, — высокие цены.

«Одновременно с этим мы наблюдаем, как страны Персидского залива также активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях. Четыре ключевые страны-участницы ОПЕК — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — уже располагают значительными свободными мощностями по добыче порядка 5,6 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+. Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей», — сообщил Сечин.

К 2027 году совокупные свободные мощности этих ближневосточных стран «вырастут еще почти на 2 млн баррелей в сутки», добавил он, ссылаясь на оценки экспертов. При этом, помимо больших запасов свободных добычных мощностей в мире, усиление волатильности рынка может быть связано и с неопределенностью вокруг перспектив президентских выборов в США, «где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина», предположил глава «Роснефти».

Указанные факторы оказывают давление на нефтяные котировки, однако «бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок», считает Сечин. Более того, для России это могло бы означать решение проблемы с потолком цен на нефть, установленным странами G7, а для сделки ОПЕК+ — повышение эффективности.

«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из $60 за баррель. В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков», — заключил глава «Роснефти».