Кредиторы Podium Market обсудят вопрос о банкротстве «Стокманна»
Кредиторы сети Podium Market обсудят вопрос о взыскании долгов ретейлера через банкротство «Стокманна», который получил активы признанного несостоятельным конкурента, обнаружил РБК в базе Единого федерального реестра юридически значимых сведений. В среду, 7 июня, конкурсный управляющий Podium Market (ООО «Инвестиционно-производственная компания «Атлас») Владимир Сахаров опубликовал уведомление о проведении комитета кредиторов, на котором будет обсуждаться вопрос о принудительном взыскании задолженности с АО «Стокманн» путем подачи заявления о признании компании банкротом. Комитет, на котором будет приниматься решение о соответствующем намерении, состоится 23 июня.
«Публикация была вызвана отказом АО «Стокманн» от предложения урегулирования спора мировым соглашением», — пояснил РБК представитель кредитора ООО «Ландор», адвокат Евгений Крюков.
За что хотят банкротить «Стокманн»
Претензии к «Стокманну» возникли в результате банкротства одежного ретейлера Podium Market. Речь идет о сети розничных магазинов люксовой одежды, которая развивалась в Москве с 1994 года сначала под брендом Podium. К 2012 году у Podium появилась задолженности по платежам контрагентам, и уже в мае того года ее головная компания (ОАО «Подиум») была признана банкротом.
После краха бизнеса основатель компании Эдуард Киценко и его жена Полина перезапустили розничную сеть под новым брендом Podium Market — владельцы планировали развивать ее не только в Москве, но и за пределами столицы. В 2017 году у сети насчитывалось восемь универмагов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре. Но контрагенты по-прежнему жаловались на задержки по оплате поставок и аренды, а количество исков росло. Как уточняли источники РБК, сеть задерживала платежи за реализованные товары с весны 2016 года — в основном малоизвестных дизайнеров и небольших компаний. В 2017 году к Podium Market было подано 64 иска от контрагентов на общую сумму более 1 млрд руб., оценивали «Ведомости» на основе материалов базы Арбитражного суда. Крупнейшими кредиторами сети были ООО «Торговая галерея» (ТЦ «Модный сезон»), подавший иск на сумму 93,4 млн руб., и ООО «Ландор» с иском на сумму 873,5 млн (выкупило для реставрации здание старого «Детского мира» в центре Казани, где арендовал помещение Podium Market). «Ландор» — крупнейший кредитор Podium Market, долг перед компанией, по словам Крюкова, составляет более 1 млрд руб., среди других крупных кредиторов — Абсолют Банк.
На фоне сложностей у Podium Market интерес к сети начал проявлять владелец «Стокманна» — бизнесмен Яков Панченко. В мае 2017 года стало известно, что «Стокманн» планирует купить некоторые магазины Podium Market и перевести их под свой бренд — часть сразу, а остальные постепенно. Но в июне 2018 года Podium Market признали банкротом по инициативе поставщиков компании, в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсный управляющий «Атласа» оспорил сделку по продаже активов Podium Market. Как следует из материалов дела, заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что банкротство Podium Market наступило в результате действий или бездействия контролировавших должника лиц, которые подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам «Атласа». В частности, речь шла о договорах купли-продажи, заключенных в 2017 году между «Атласом» и «Стокманном», в результате которых компания получила товарные остатки, торговое оборудование, арендные права и исключительные права на магазины Podium Market. После заключения этих договоров должник утратил владение имеющимися у него магазинами, передал «Стокманну» управление сайтом и социальными сетями, а также права на товарный знак, следует из материалов дела. За продажу бизнеса «Атлас» должен был по соглашению получить 160 млн руб., но покупателю был предоставлен необоснованный дисконт — совокупная сумма оспариваемых сделок составила 135,3 млн руб. При этом оценка имущества должника, согласно заключению судебной экспертизы, была занижена в 12 раз: рыночную стоимость бизнеса компания «Росэко» оценила в 1,69 млрд руб., говорится в материалах суда.
Сначала Арбитражный суд Москвы и апелляционный суд отказались признать сделку недействительной, но в июне 2022 года эти решения были отменены постановлением Арбитражного суда Московского округа, и обособленный спор был направлен на новое рассмотрение.
В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования кредиторов об оспаривании сделки и признал продажу «Стокманну» товарных знаков и розничных магазинов Podium Market в московских ТЦ «Европейский» и «Модный сезон», а также в краснодарском «OZ Молл» и БЦ «Пушкинский» в Казани недействительной. Суд постановил взыскать со «Стокманна» 1,69 млрд руб.
Что говорят представители кредиторов Podium Market
Кредиторы поддерживают решение конкурсного управляющего о подаче заявления о банкротстве «Стокманна» для взыскания задолженности, утверждает адвокат Евгений Крюков, представляющий интересы «Ландора». По его словам, возвращение в конкурсную массу 1,6 млрд руб. за приобретенные активы позволит должнику рассчитаться с кредиторами «Атласа». «До настоящего времени решения первой инстанции о взыскании с АО «Стокманн» в пользу ИПК «Атлас» 1,6 млрд руб. не исполнено, поэтому арбитражный управляющий вправе использовать любые законные механизмы взыскания для целей защиты кредиторов», — поясняет Крюков. Публикация уведомлений о намерениях подать заявление о банкротстве должника, по словам Крюкова, имеет превентивные меры. «Многие собственники бизнеса, осознавая грядущую неизбежность банкротства, будут предпринимать попытки по выводу ликвидных активов общества, совершать порочные сделки. Публикация о намерении, как и последующая подача заявления о признании должника банкротом, должна пресечь такие действия недобросовестных должников», — добавляет представитель «Ландора».
РБК направил запрос в Абсолют Банк и ТЦ «Модный сезон».
Что отвечает «Стокманн»
«Публикация конкурсного управляющего ИПК «Атлас» на фоне продолжающегося судебного спора с участием нашей компании представляет из себя попытку недобросовестного давления на «Стокманн», — сказали РБК в пресс-службе ретейлера. По словам представителя «Стокманна», угроза сделать подобную публикацию была озвучена на встрече с участием юристов одного из кредиторов ИПК «Атлас» — ООО «Ландор».
В компании подчеркнули, что действуют «строго в рамках закона» и защищают свои права: решение о взыскании 1,685 млрд руб. не вступило в силу и в процессе обжалования в Девятом арбитражном апелляционном суде. «Стокманн» полагает, что апелляционным судом будет принято законное решение, в свою очередь, ранее принятое по делу определение Арбитражного суда города Москвы будет отменено», — добавили в компании.
Чем известен «Стокманн»
Финский одежный ретейлер «Стокманн» открыл первый магазин в России 1989 году в московском ГУМе: тогда это было совместное советско-финское предприятие «Калинка-Стокманн». Это был первый магазин иностранного ретейлера в СССР. В 1998 году в торговом центре «Смоленский пассаж» открылся уже стандартный магазин «Стокманн», который проработал там до 2009 года. В 2015 году «Стокманн» объявил о продаже своих российских универмагов, став первым ретейлером, который ушел из России на фоне экономического кризиса. Новым владельцем стала принадлежащая Якову Панченко Reviva Holdings, франчайзи сети универмагов Debenhams.
Сейчас в России насчитывается 16 магазинов сети «Стокманн» в пяти крупных городах: в Москве, Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге и Сочи, указано на официальном сайте компании. Выручка АО «Стокманн» в 2022 году, согласно данным бухгалтерской отчетности компании, составила почти 9,6 млрд руб. (рост на 13,7% по сравнению с показателем 2021 года, когда выручка составляла 8,43 млрд руб.). Чистая прибыль юрлица в 2022 году выросла более чем в пять раз — с 90,9 млн до 533,3 млн руб.
В начале 2022 года Панченко планировал продать российские универмаги «Стокманн» Сбербанку. Предполагалось, что в дальнейшем компания будет интегрирована с маркетплейсом «СберМегаМаркет» для развития fashion-сегмента. Но уже в мае 2022 года сделку отменили; несмотря на это, товары «Стокманна» будут представлены на маркетплейсе.
В октябре 2022 года владелец «Стокманна» договорился о покупке у сингапурской компании Global Fashion Group (GFG) онлайн-магазина Lamoda. После начала специальной военной операции на Украине сингапурская компания сократила импорт и маркетинговые активности в России, а также приостановила строительство второго склада Lamoda в России. В 2021 году, по оценкам аналитической компании Data Insight, на долю Lamoda приходилось 10% от всех онлайн-продаж одежды и обуви в России. В декабре 2022 года GFG закрыла сделку по продаже Lamoda Панченко. Сумма сделки составила €95 млн плюс средства, которые находились в бизнесе на конец сентября этого года.