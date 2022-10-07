Lamoda продаст бизнес в России совладельцу «Стокманна»

Новым владельцем бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии станет совладелец «Стокманна» Яков Панченко. Сумма сделки не разглашается

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Владелец онлайн-магазина Lamoda сингапурская компания Global Fashion Group (GFG) согласилась продать бизнес в России, Казахстане и Белоруссии бизнесмену Якову Панченко. Сообщения об это размещено на сайте компании.

«Global Fashion Group сообщает, что сегодня компания согласилась продать свой бизнес Lamoda с операциями в России, Казахстане и Беларуси инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. <...> Закрытие [сделки] произойдет в ближайшие месяцы», — сказано в сообщении.

Онлайн-магазин Lamoda, специализирующийся на продажах одежды и обуви, работает в России и странах СНГ и является одной из четырех онлайн-платформ Global Fashion Group наряду с The Iconic, Zalora (в странах Азии и Тихоокеанского региона) и Dafiti (в Латинской Америке). По итогам 2022 года товарооборот Global Fashion Group в СНГ, где бизнес ведется под брендом Lamoda, составил 47,3 млрд руб., число активных пользователей платформы превысило 3,5 млн человек.

Яков Панченко родился в Москве в 1970 году. В 1993 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «лазерная оптика». В 1997 году основал свой собственный бизнес в области недвижимости. Является акционером (70%) компании Reviva Holdings Limited (владеет АО «Стокманн»), управляющей в России девятью универмагами под брендом Stockmann и тремя — под брендом Podium Market.

После начала военной операции России Lamoda приостановила прием заказов на Украине. В конце апреля GFG приостановил инвестиции в развитие интернет-магазина. Под сокращение попали импорт и маркетинговые активности, также было приостановлено строительство второго склада Lamoda в России.