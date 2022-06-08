Knight Frank сообщил о планах владельца Zara открыть магазины летом

Пока речь идет об устных договоренностях, узнали «Известия». По данным издания, часть магазинов может закрыться

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Испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России летом, сообщила «Известиям» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

По словам источника издания, пока речь идет об устных заявлениях. Письменно торговая сеть о возобновлении работы партнеров еще не уведомила, поэтому точную дату открытия магазинов назвать сложно, отметил он.

На уровне предварительных обсуждений разговор идет об открытии в июне в некоторых точках, сообщила «Известиям» глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, Inditex планирует закрыть низкомаржинальные магазины. В CORE.XP считают, что общее сокращение может составить 100–150 магазинов из 500 при нынешнем состоянии рынка.

РБК направил запрос в отдел коммуникаций и корпоративных отношений Inditex.

Inditex закрыл свои 502 магазина в России и прекратил онлайн-продажи в стране в начале марта. В компании заявили, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать непрерывность операций в России. По словам гендиректора Inditex Оскара Гарсиа Масейраса, сотрудникам продолжат платить зарплату.

В апреле он сообщил, что компания рассчитывает вернуться в Россию «как можно скорее», когда позволят обстоятельства. «Мы продолжаем наблюдать за ситуацией», — добавил гендиректор.