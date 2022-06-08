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Бизнес ,  
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«Сбер» свернул игровое подразделение из-за санкций против разработчиков

В «Сбере» планируют, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы
Сбербанк SBER ₽119,93 +1,36% Купить
Сбербанк SBERP ₽115,18 +1,93% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» в связи с санкциями против российских разработчиков решил свернуть свое игровое подразделение SberGames, сообщил РБК его представитель.

«Компания SberGames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы», — сказал представитель «Сбера».

Новым генеральным директором SberGames назначен Роман Цыганков. Александр Михеев покинул компанию.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент», объявила об открытии собственного игрового направления в апреле 2021 года. По данным СПАРК, тогда же было учреждено ООО «Сбергеймз» (бренд SberGames) с уставным капиталом 324 тыс. руб.; информация об учредителях не раскрывается.

В начале мая источники «Коммерсанта» сообщили, что «Сбер» рассматривает возможность свернуть SberGames. По словам одного из собеседников, проблема связана с тем, что проект был изначально ориентирован на разработку мобильных игр, однако структуры попавшего под санкции банка, скорее всего, не смогут распространять их через такие маркетплейсы, как Google Play и App Store. По данным издания, всего в проектах в области игровой разработки были задействованы около 200 специалистов.

24 февраля США включили Сбербанк в санкционный список САРТА, который предполагает введение ограничений на корреспондентские счета в стране. 6 апреля власти Соединенных Штатов объявили, что Сбербанк попал в список SDN: ограничения предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет для американцев вести с ними бизнес. После этого приложение банка убрали из App Store и Google Play.

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Помимо этого, в начале мая Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Сбербанк видеоигры мобильные приложения
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