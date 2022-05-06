Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России

Уже оплаченные подписки будут действовать до конца указанного в приложении периода, затем они будут отменены

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Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, сообщается в блоге сервиса.

Подписки, которые уже оплачены, будут действительны до конца указанного в приложении периода, затем они будут отменены. Разработчики, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», Google рекомендовала сделать приложение полностью бесплатным.

В компании добавили, что бесплатные игры и приложения пользователи по-прежнему смогут скачивать из Play Store. У них также останется доступ к тем платным приложениям, что уже были загружены или куплены.

Google Play с 10 марта приостановил работу для пользователей в России, объяснив решение «нарушениями работы платежных систем»: в магазине перестали поддерживаться российские карты Visa и Маstercard, а позднее и карты «Мир». Пользователи не могут покупать игры и приложения, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в стране. Скачивать разрешается только бесплатные приложения, однако разработчики в России могли загружать и те, которые предполагают оплату или подписку.

На фоне ограничений работы Google Play в России Минцифры сообщило о разработке российского аналога этого магазина под названием NashStore. По данным ведомства, основную разработку ведет группа компаний VK. Проект создается без бюджетных средств. Первую бета-версию магазина планируется запустить до конца мая, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.