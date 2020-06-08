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Бизнес ,  
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Долгосрочный контракт на поставку газа для строящегося в районе Усть-Луги комплекса по сжижению газа стал крупнейшим за всю историю «Газпрома». Он предусматривает поставку около 900 млрд куб. м газа
Газпром GAZP ₽204,91 +0,92% Купить
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.

«Подписанный сегодня с «Русхимальянсом» договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории «Газпрома», — заявил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Русхимальянс» на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и АО «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского. Соглашения были подписаны в Санкт-Петербурге. «Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу», — говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Обе компании реализуют в районе Усть-Луги проект комплекса по переработке и сжижению природного газа. «Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция», — уточнили в «Газпроме».

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан
Бизнес
Порт Усть-Луга

В конце мая председатель правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан. Комплекс в Усть-Луге является одним из крупнейших заемщиков ВЭБа. Ранее правительство было готово выделить проекту деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Шувалов пояснил, что в текущих обстоятельствах ВЭБ не будет запрашивать дополнительные деньги из фонда.

Иностранных партнеров, уточнил Шувалов, целесообразней привлекать не на начальной стадии проекта, а уже после начала работы комплекса. «В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию — это другая цена», — объяснил он.

ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
Бизнес

Проект предполагает строительство двух комплексов — газоперерабатывающего и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также газохимического производства. Его стоимость оценивается в 2,4 трлн руб. В ноябре 2019 года ВЭБ выдал «дочке» «Русгаздобычи», Балтийскому химическому комплексу, бридж-кредит на 111 млрд руб.

Авторы: Тимофей Дзядко, Владислав Гордеев
Теги: «Газпром», сжиженный газ, строительство
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