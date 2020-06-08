«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Долгосрочный контракт на поставку газа для строящегося в районе Усть-Луги комплекса по сжижению газа стал крупнейшим за всю историю «Газпрома». Он предусматривает поставку около 900 млрд куб. м газа

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.

«Подписанный сегодня с «Русхимальянсом» договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории «Газпрома», — заявил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Русхимальянс» на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и АО «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского. Соглашения были подписаны в Санкт-Петербурге. «Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу», — говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Обе компании реализуют в районе Усть-Луги проект комплекса по переработке и сжижению природного газа. «Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция», — уточнили в «Газпроме».