ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Учредителем бюро «Стрелка», которое специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств, выступает созданный в 2009 году институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Переговоры о стратегическом партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались еще до преобразования банка в госкорпорацию, в июле 2018 года. Но в ноябре 2018-го глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщал о сложности структурирования сделки. «Посмотрели — и оказалось, что сделка получится слишком сложно структурирована. «Стрелка» — это целая система. Это и бюро, и фонд, и институт, и общественное пространство. <...>. Поэтому правильнее было бы выбрать путь тесного сотрудничества», — объяснял он.
«Стрелка» стала одним из основных подрядчиков национального проекта «Жилье и городская среда», бюро занималось разработкой ряда проектов, в том числе стандарта комплексного развития территорий, всероссийским Индексом качества городской среды, комплексной программой улучшения среды моногородов.
Контракт на разработку стандартов благоустройства российских городов «Стрелка» получила в 2016 году по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева от структуры «Дом.РФ» Фонда единого института развития в жилищной сфере. Крупные контракты «Стрелка» реализовывала в Москве: в 2015 году бюро получило право на разработку проектов документов по программе «Моя улица» на сумму 922 млн руб., в следующем году КБ заключило контракт стоимостью 890 млн руб. на разработку стандартов благоустройства объектов столичной инфраструктуры.
В январе 2019 года «Ведомости» писали о сокращениях в «Стрелке» из-за того, что подошел к концу срок исполнения крупного контракта со структурой «Дом.РФ». В «Стрелке» эту информацию опровергали.
Комплексным развитием городов в ВЭБ.РФ занимается пришедший в конце 2018 года на пост зампреда госкорпорации бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.
С темой развития городских пространств связывали приход в ВЭБ и бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Она отвечает за социальные и культурные проекты, связанные с развитием современной городской экономики и вопросами корпоративной ответственности.
КБ «Стрелка» на 80% принадлежит институту медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута, еще по 10% — у директора института «Стрелка» Варвары Мельниковой и сооснователя КБ архитектора Дениса Леонтьева. О планах ВЭБа войти в число совладельцев «Стрелки» Игорь Шувалов говорил в июле 2018 года на Московском урбанистическом форуме. Тогда Александр Мамут представил Шувалову проект «Города будущего», на основании которого бюро предлагает искать решения для развития российских городов сразу по десяти направлениям. Источник РБК, близкий к ВЭБу, объяснял, что сделка может состояться в рамках развития госкорпорацией направления городской среды.