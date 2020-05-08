ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

ВЭБ.РФ договорился о покупке около 20% в бюро «Стрелка» — разработчике стандартов благоустройства российских городов. Переговоры о партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались еще в июле 2018 года

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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».

Госкорпорация получит долю около 20%, рассказал собеседник РБК, не назвав сумму сделки. «ВЭБ намерен за счет сделки добиться более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды, — говорит источник РБК. — Госкорпорация будет помогать бюро в расширении в регионах и поддержит ряд инвестиционных проектов. Планируется, что ВЭБ и «Стрелка» будут вести совместную работу и на территории стран СНГ и ШОС».

В ВЭБ.РФ приняты соответствующие корпоративные решения о приобретении доли в «Стрелке», сказали РБК в пресс-службе госкорпорации, не раскрыв размер купленного пакета. «Мы рассматриваем эту сделку в двух аспектах. Во-первых, как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития. Во-вторых, как долгосрочную инвестицию», — сообщил РБК представитель ВЭБ.РФ.

В пресс-службе «Стрелки» заявили РБК, что партнерство с ВЭБом «создает возможность для системного улучшения качества жизни в российских городах» и «достичь значимых изменений в масштабе страны».