Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ

В ВЭБе Алексей Сорокин будет курировать направление экономики городов. В 2018 году он вышел в финал Премии РБК в номинации «Менеджер»

Алексей Сорокин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», отвечавшего за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, Алексей Сорокин перейдет на работу в ВЭБ, сообщил «Интерфаксу» председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

«Он идет на должность зампреда, будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ». Это большое приобретение для ВЭБа», — сказал Шувалов, у которого в настоящее время уже есть 12 заместителей.

Ранее сообщалось, что Сорокин рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который должен освободиться после отставки Виталия Мутко.

​Гендиректором оргкомитета «Россия-2018» Сорокин стал в 2011 году, а до того работал заместителем председателя департамента физкультуры и спорта Москвы и в МИДе, в 2008–2010 годах был генеральным секретарем РФС и продвигал заявку России, боровшейся за право впервые в истории принять чемпионат мира по футболу.

В этом году за организацию и проведение ЧМ-2018 Сорокин был выдвинут на Премию РБК в номинации «Менеджер» и вышел в финал конкурса, уступив в итоге генеральному директору Mail.Ru Group Борису Добродееву. Сам Сорокин, вспоминая о годах работы в оргкомитете «Россия-2018», говорил, что проект во многом делался «вопреки», а основной причиной успеха называл сочетание доминировавшей в российском обществе воли и желания сделать все красиво и хорошо, несмотря на слова скептиков.

«С момента зачатия проекта прошло фактически девять лет — девять лет моей жизни, девять лет постепенно развивающегося проекта. И когда все это заканчивается, неизбежно наступает вот такое анабиотическое опустошение. Это нормально. Но сейчас мы смотрим вперед и мысли уже заняты новыми направлениями деятельности», — говорил Сорокин.