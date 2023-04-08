Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Глава Uber рассказал о работе таксистом Бизнес, 07:39
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:39
CNBC узнал о целях поездки чиновников из Минторга США в Китай Политика, 07:28
В ЮАР заявили о готовности принять Путина на саммите БРИКС Политика, 06:56
Nikkei сообщила о сокращении зависимости Японии от угля из России Экономика, 06:43
Блинкен не увидел «прочного мира» в случае прекращения огня на Украине Политика, 06:42
Суд рассмотрит дело сержанта, который стрелял в командира погибшего брата Политика, 05:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Послу Германии в Чаде приказали покинуть страну в течение 48 часов Политика, 05:34
Bloomberg узнал о «почве» для мира на Украине после встречи Макрона и Си Политика, 04:55
Медведь в Италии убил человека Общество, 04:55
Силовики пришли с обысками в 13 баров в центре Петербурга Общество, 04:13
Вильфанд пообещал майскую погоду с 11 апреля в европейской части России Общество, 03:44
Министр рассказал о желании Эр-Рияда стать «хозяином нефтяного сектора» Бизнес, 03:23
Решение суда об аресте Треповой вступило в силу Политика, 02:51
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

Глава Uber рассказал о работе таксистом

Глава Uber Дара Хосровшахи несколько месяцев проработал таксистом под псевдонимом «Дэйв К»
Глава Uber во время эксперимента столкнулся с проблемами при использовании приложения, его обманули высокими чаевыми, свой опыт он затем назвал «довольно неуклюжим». Директор пытался узнать потребности водителей из-за их оттока
Uber UBER $31,25 +0,58% Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Главный исполнительный директор сервиса такси Uber Дара Хосровшахи прошлой осенью несколько месяцев сам проработал таксистом под псевдонимом «Дэйв К» на подержанной серой Tesla Model Y, пишет The Wall Street Journal.

Всего он совершил десятки поездок по Сан-Франциско. Однажды вечером, когда Хосровшахи вез клиента в аэропорт, ему пришлось проигнорировать телефонный звонок от главного юриста Uber, который пытался сообщить ему о хакерской атаке на внутреннюю сеть компании. Ответственность за тот взлом взял на себя 18-летний школьник. Во время другой поездки глава Uber застрял в час-пик в пробке, после чего пообещал себе, что больше не сядет за руль в качестве таксиста.

Работа таксистом для Хосровшахи была частью кампании под кодовым названием Project Boomerang, когда топ-менеджеры Uber пытались точнее узнать потребности водителей. Как отмечает WSJ, это было неожиданным для компании, которая обычно не считалась дружественной к водителям.

За время эксперимента глава Uber столкнулся со сложностями при регистрации в качестве водителя, лично убедился в существовании «наживки чаевыми» при доставке еды (tip baiting — клиенты добавляют крупные чаевые таксисту перед окончанием доставки в надежде ускорить ее, а после завершения услуги снижают сумму или вовсе отказываются оставлять чаевые. — РБК), а также был наказан приложением Uber за отказ от поездок.

«Весь опыт был довольно неуклюжим», рассказал Хосровшахи. Он указал, что не мог видеть пункт назначения и предполагаемую оплату до принятия заказа, компания затем исправила эти недостатки.

Читайте на РБК Pro
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Эксперимент был связан с окончанием пандемии коронавируса, после которой число пассажиров увеличивалось быстрее, чем количество водителей. Глава Uber отметил, что «отрасль в целом в какой-то степени воспринимает водителей как должное», а их до этого всегда было в избытке. Бывший заместитель комиссара транспортного департамента Нью-Йорка Брюс Шаллер подчеркнул, что компании вроде Uber «очень дружелюбны к водителям, когда они в них нуждаются, а когда у них есть избыток [водителей], они привыкают».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Uber таксист Такси
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Минюст США подал иск к Uber за дискриминационные цены для инвалидов
Бизнес
Правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли в СП с Uber с дисконтом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter