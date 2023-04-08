Глава Uber рассказал о работе таксистом

Глава Uber во время эксперимента столкнулся с проблемами при использовании приложения, его обманули высокими чаевыми, свой опыт он затем назвал «довольно неуклюжим». Директор пытался узнать потребности водителей из-за их оттока

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Главный исполнительный директор сервиса такси Uber Дара Хосровшахи прошлой осенью несколько месяцев сам проработал таксистом под псевдонимом «Дэйв К» на подержанной серой Tesla Model Y, пишет The Wall Street Journal.

Всего он совершил десятки поездок по Сан-Франциско. Однажды вечером, когда Хосровшахи вез клиента в аэропорт, ему пришлось проигнорировать телефонный звонок от главного юриста Uber, который пытался сообщить ему о хакерской атаке на внутреннюю сеть компании. Ответственность за тот взлом взял на себя 18-летний школьник. Во время другой поездки глава Uber застрял в час-пик в пробке, после чего пообещал себе, что больше не сядет за руль в качестве таксиста.

Работа таксистом для Хосровшахи была частью кампании под кодовым названием Project Boomerang, когда топ-менеджеры Uber пытались точнее узнать потребности водителей. Как отмечает WSJ, это было неожиданным для компании, которая обычно не считалась дружественной к водителям.

За время эксперимента глава Uber столкнулся со сложностями при регистрации в качестве водителя, лично убедился в существовании «наживки чаевыми» при доставке еды (tip baiting — клиенты добавляют крупные чаевые таксисту перед окончанием доставки в надежде ускорить ее, а после завершения услуги снижают сумму или вовсе отказываются оставлять чаевые. — РБК), а также был наказан приложением Uber за отказ от поездок.

«Весь опыт был довольно неуклюжим», рассказал Хосровшахи. Он указал, что не мог видеть пункт назначения и предполагаемую оплату до принятия заказа, компания затем исправила эти недостатки.

Эксперимент был связан с окончанием пандемии коронавируса, после которой число пассажиров увеличивалось быстрее, чем количество водителей. Глава Uber отметил, что «отрасль в целом в какой-то степени воспринимает водителей как должное», а их до этого всегда было в избытке. Бывший заместитель комиссара транспортного департамента Нью-Йорка Брюс Шаллер подчеркнул, что компании вроде Uber «очень дружелюбны к водителям, когда они в них нуждаются, а когда у них есть избыток [водителей], они привыкают».