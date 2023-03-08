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Рыболовлев и Sotheby's попробуют договориться по делу о картинах

Reuters: Рыболовлев и Sotheby's попробуют договориться по делу о мошенничестве с картинами
По мнению миллиардера, аукционный дом помог арт-дилеру ввести в его заблуждение относительно стоимости полотен. Суд попросил их прийти к соглашению и не начинать дорогостоящий процесс, стороны согласились на посредника
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Sotheby's и российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев согласились на посредничество для урегулирования иска о мошенничестве предпринимателя против аукционного дома, связанного с произведениями искусства, пишет Reuters. Bloomberg Billionaires Index ставит бизнесмена на 182-е место с состоянием $10,5 млрд.

«Стороны совместно сообщают, что посовещались о перспективе урегулирования и согласились действовать путем посредничества с мировым судьей», — говорится в письме защиты Рыболовлева в федеральный суд Манхэттена.

Ранее окружной судья Джесси Фурман призвал стороны уладить вопрос и избежать «дорогостоящего, рискованного и потенциально неудобного» судебного разбирательства для обеих сторон.

Рыболовлев, прежде владевший «Уралкалием», обвиняет аукционный дом в том, что тот помог арт-дилеру Иву Бувье ввести его в заблуждение о стоимости приобретаемых картин, из-за чего он переплатил за объекты искусства.

Судья признал, что большинство требований к Sotheby's — на $200 млн из $380 млн — обосновано. Однако окончательного решения еще не вынес. Речь в иске идет о картине «Спаситель мира», приписываемой Леонардо да Винчи — ее Рыболовлев продал на торгах Christie's в 2017 году за рекордные $450,3 млн и работах других художников: Рене Магритта, Амедео Модильяни и Густава Климта. Суд отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других.




 

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