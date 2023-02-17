Sotheby's выставит на торги старейшую еврейскую Библию

Фото: Фото: Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги Кодекс Сассуна — еврейскую Библию, возраст которой превышает 1 тыс. лет.

Книга получила свое название в честь бывшего владельца — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна (1880-1942. Это 396-страничное собрание Священных Писаний, датируемое концом девятого или началом десятого века. Кодекс содержит 24 книги, разделенные на три части: Тору, Невиим и Кетувим.

Старший специалист по иудаике в отделе книг и рукописей Sotheby's Шэрон Минц отметила, что тысячелетний фолиант находится «в удивительно хорошем состоянии». Глава отдела книг и рукописей Sotheby's Ричард Остин заявил, что Кодекс — «бесспорно, один из самых важных и уникальных текстов в истории человечества», у которого свое «место в пантеоне сохранившихся исторических рукописей».

Книгу выставят на аукционе в Нью-Йорке в мае. По оценке специалистов, ее продадут по цене от 30 до $50 млн.