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Wildberries сообщил о росте доли предпринимательниц в онлайн-торговле

Wildberries: число женщин среди продавцов достигло 56%, большинство из них моложе 35 лет
Доля женщин в онлайн-торговле превысила 56%, подсчитали в Wildberries, причем большая часть из них — моложе 35 лет. Впервые доля женщин среди продавцов на этой площадке превысила долю продавцов-мужчин после пандемии
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Доля женщин в сегменте интернет-торговли в 2022 году выросла с 53 до 56%, рассказали РБК в аналитической службе Wildberries.

Также аналитики компании обратили внимание на рост числа предпринимательниц младше 35 лет: их количество увеличилось на 21% год к году и достигло 72%. Около 14% из этой возрастной категории — младше 25 лет.

Почти половина женщин-предпринимательниц (40%) продают на платформе одежду, обувь и аксессуары, 21% — товары для дома и ремонта, еще 10% — детские товары. А вот бытовую технику и электронику на площадке в два раза чаще продают мужчины.

Почти все предпринимательницы, участвовавшие в исследовании маркетплейса (95%), сообщили, что позитивно оценивают перспективы своего бизнеса. Почти половина из них (46%) собираются расширить собственное производство или объемы закупок, 35% — намерены начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 8% — хотят освоить дополнительные каналы продаж. Еще 5% сообщили, что учатся, для того чтобы повысить свои навыки в онлайн-торговле.

Число женщин, которые развивают свой бизнес на Wildberries, превысило количество мужчин в пандемийном 2021 году, который сопровождался ростом онлайн-торговли в целом. Если в конце 2020 года 54% бизнесменов в этом сегменте составляли мужчины, то по итогам 2021-го доля женщин, которые ведут онлайн-бизнес, равнялась уже 53%. При этом около 50% продавцов на Wildberries говорили, что закупают товары у российских производителей или производят их самостоятельно. 47% респондентов за тот год нарастили продажи на 10–100%, а у 15% продавцов они выросли более чем в два раза.

Наряду с этим в марте 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила долю женщин среди предпринимателей в сфере малого бизнеса в 40,2%. «На сегодня общее число предприятий малого бизнеса — 3,31 млн, а доля женщин-предпринимательниц — 1,33 млн, что составляет 40,2%. Среди самозанятых данный тренд сохраняется <…>, общее количество достигло 1,8 млн, из них 747 тыс. — женщины, что также составляет около 40%», — сообщили тогда в ФНС.

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Согласно данным ФНС, чаще всего самозанятые женщины работают в сферах рекламы и маркетинга, репетиторства, дизайна интерьеров, пошива одежды и создания собственной продукции, а наибольший доход получают в сфере консультирования по вопросам здоровья, аналитике данных, программировании, строительстве, бухгалтерии, проектировании и техобслуживании.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Wildberries онлайн-торговля предпринимательство 8 Марта женщины
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