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Wildberries назвал фейком данные о схеме обналичивания денег

Wildberries: данные о выводе средств через маркетплейс являются фейком
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Информация об обналичивании покупателями денег через маркетплейс Wildberries, как и об уходе от налогов юридических лиц является фейком, сообщили РБК в компании.

«Мы не работаем с юридическими лицами, они не могут совершать покупки через Wildberries и уж тем более «уходить от налогов», — отметили в Wildberries. В компании указали, что ИТ-системы маркетплейса быстро выявляют мошенническую активность и блокируют подозрительные массовые покупки.

«За большой объем возвратов пользователь платит за обратную доставку, поэтому «обналичивание» кредитных карт для них не может быть выгодным», — пояснили в компании.

В Wildberries также указали, что при отказе от товара при его получении владельцы не оплачивают начисления за брак. Как отметили в маркетплейсе, все пользователи в курсе, что процедура возврата товара по браку иная: через мобильное приложение и только при подтверждении брака продавцом.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на переписку владельцев пунктов выдачи Wildberries сообщил, что сотрудники заметили «странную категорию покупателей», которые заказывают дорогие товары (брендовые вещи, шубы или iPhone) на крупную сумму, после чего отказываются от получения товара. В результате, отмечал телеграм-канал, маркетплейс возвращает деньги на баланс личного кабинета покупателя, откуда он может перевести деньги на дебетовую карту. Как утверждала Baza, так «покупатели обналичивают деньги — например, выводят их с юрлиц и кредитных карт и, таким образом, уклоняются от уплаты налогов». Телеграм-канал также заявил, что при поступлении бракованного товара с пунктов выдачи также списывают 20% от стоимости, поэтому данная схема «бьет» по ним.

Теги
обналичивание маркетплейс Wildberries кредитные карты
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