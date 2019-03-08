Норвежскому фонду рекомендовали избавиться от акций НОВАТЭКа и «Башнефти»

Правительство Норвегии рекомендовало суверенному фонду избавиться от акций более 100 нефтекомпаний, в том числе российских. Это связано с угрозой колебаний цен на нефть и экологической стратегией Осло

Добыча нефти у берегов Норвегии (Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters)

Правительство Норвегии подготовило рекомендации для государственного суверенного фонда, в котором рекомендовало избавиться от акций более ста нефтекомпаний, сообщает Bloomberg. Среди них — российские НОВАТЭК, «Башнефть» и «РуссНефть».

Сокращение вложений в нефтегазовый сектор будет реализовано в виде распродажи акций на сумму $7,5 млрд. Отказ от инвестиций в нефтегазовый сектор является общей экологической стратегией Осло. Норвежскому суверенному фонду, крупнейшему в мире, ранее уже было запрещено инвестировать в компании, добывающие или потребляющие каменный уголь в больших объемах. Существует и финансовая причина распродажи: власти страны намерены сделать Норвегию менее подверженной колебаниям цен на углеводородные ресурсы. «Мы сокращаем нашу уязвимость, сделав выбор и постепенно выводя наши средства из этого сектора [экономики]», — цитирует Bloomberg заявление главы норвежского Минфина Сив Йенсен.

Вместе с тем норвежский суверенный фонд не будет избавляться от акций крупных нефтедобывающих компаний, таких как Royal Dutch Shell и Exxon Mobil. Решение затрагивает нефтекомпании, занимающиеся разведкой новых месторождений. Йенсен отметила, что на это решение повлияло то, что крупные компании диверсифицируют инвестиции, вкладываясь в том числе в развитие энергетики на возобновляемых ресурсах.

Список компаний, от акций которых должен избавиться фонд, включает 134 пункта. Он был опубликован в Twitter корреспондентом Financial Times Дэвидом Шеппардом.

Норвежскому суверенному фонду, по данным Reuters, принадлежат акции компаний нефтегазового сектора на общую сумму $37 млрд. Это 5,9% от всех инвестиций фонда. В числе прочих фонду принадлежат доли 2,45% в акционерном капитале Shell, 2,31% в BP, 2,02% в Total, 0,99% в Chevron и 0,94% в ExxonMobil.