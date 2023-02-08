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Абрамченко поручила расширить налоговые льготы для рыбы

Минсельхозу поручили рассмотреть налоговые льготы для соленой рыбы и красной икры
Вице-премьер поручила расширить налоговые льготы для рыбной отрасли и поддержать тех, кто поставляет готовую продукцию на внутренний рынок. Предложения Минсельхоза по льготам не поддержали рыбопромышленники и губернатор Камчатки
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу доработать перечень рыбной продукции, производители которой могут получить налоговые льготы, и поддержать в первую очередь предприятия, которые обеспечивают внутренний рынок готовой рыбной продукцией, а не вывозят ее на экспорт.

Вопрос об утверждении перечня видов рыбной продукции, производители которых смогут получить вычет по уплате сборов за пользование водными биоресурсами, обсуждался на прошедшем во вторник, 7 февраля, совещании с участием вице-премьера, рассказал РБК один из участников совещания. По словам собеседника РБК, на совещании присутствовали также руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов и представители нескольких рыбодобывающих регионов. По итогам мероприятия было поручено представить обоснования поддержки предприятий с учетом выпадающих доходов федерального и региональных бюджетов, а также замечаний ведомств и регионов, добавил источник.

Представитель Абрамченко подтвердила факт проведения совещания, а также то, что перечень был направлен на доработку.

В Росрыболовстве сообщили РБК, что поручение вице-премьера по этому вопросу пока не поступало. В ведомстве подчеркнули, что перечень произведенной рыбной продукции, которая подпадает под налоговую льготу, определяется распоряжением правительства, а его разработкой занимается Минсельхоз. «В случае получения соответствующих поручений Росрыболовство будет прорабатывать вопрос совместно с Минсельхозом», — добавили в пресс-службе ведомства. РБК направил запрос в министерство.

Почему рыбакам пересматривают налоговые льготы

В конце прошлого года в рыбодобывающей отрасли прошла налоговая реформа, связанная с пересмотром ставок сбора за пользование водными биоресурсами, которые не повышались с 2004 года. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение ставок сбора по многим видам водных биоресурсов. Так, например, ставка сбора за тонну горбуши повысилась с 3,5 тыс. до 7,9 тыс. руб. Реформа готовилась несколько лет: пересмотреть налоги и предусмотреть механизмы индексации ставок сбора президент поручал еще в 2015 году.

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Но поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что в некоторых случаях рыбаки могут получить налоговый вычет по сбору за пользование водными биоресурсами (85% от ставки сбора за пользование водными биоресурсами). По замыслу чиновников, льготы призваны стимулировать развитие отдельных направлений рыбохозяйственного комплекса, например глубокую переработку уловов для поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, пояснял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Согласно закону, налоговые вычеты предусмотрены:

  • при производстве продукции из определенного перечня, который должно утвердить правительство (речь идет о производстве как на отечественных рыбопромысловых судах, так и на береговых заводах);
  • при использовании на промысле судов не старше пяти лет, построенных после 1 января 2020 года;
  • при осуществлении прибрежного рыболовства. Также льготная ставка сбора в размере 15% предусмотрена для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций и рыболовецких колхозов.

Минсельхоз, как следует из подготовленного министерством проекта перечня, предложил предоставлять налоговый вычет предприятиям, которые производят четыре вида продукции (филе и мясо, в том числе фарш, муку и гранулы, непригодные в пищу) из пяти видов рыбы: минтай, треска и сельдь для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, треска и пикша — для Северного бассейна.

Но с предложенным министерством перечнем не согласились ни рыбопромышленники, ни главы некоторых рыбодобывающих регионов, в частности губернатор Камчатки Владимир Солодов. В конце января этого года Солодов направил письмо Абрамченко (есть у РБК), в котором сообщил, что Камчатский край не поддержал предоставление льгот производителям филе, фарша и рыбной муки за счет собственных бюджетных средств, вместо этого чиновник предложил рассмотреть возможность предоставить льготы производителям готовой рыбной продукции, поступающей конечному потребителю (к ней относится в том числе соленая, копченая, вяленая рыба и икра). Это, как пишет губернатор Камчатки, позволит стимулировать «низкомаржинальное и капиталоемкое» производство расфасованной и готовой к употреблению продукции и будет «способствовать росту предложения доступной рыбной продукции на внутреннем рынке, а также уходу от сырьевой модели экспорта». Региону развитие этого производства позволит частично компенсировать потери бюджета от предоставления льгот за счет увеличения добавленной стоимости производимой продукции, тогда как в случае принятия перечня в действующей редакции краевой бюджет недополучит около 1 млрд руб., отмечал Солодов. РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Камчатки и самому Солодову.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников также попросила вице-премьера доработать перечень, включив в него востребованную на внутреннем рынке продукцию из тихоокеанских лососей, сообщил РБК президент ассоциации Герман Зверев. Речь идет о продукции глубокой переработки из тихоокеанских лососей, в том числе о филе, фарше, копченой и соленой рыбе, консервах и икре. При принятии решения он призвал чиновников учитывать последствия для внутреннего рынка и финансового состояния предприятий. «Не будет вычетов — налоговая нагрузка на отрасль вырастет на 15–16 млрд руб.», — добавил Зверев.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
рыба рыболовство налоговые льготы Минсельхоз Виктория Абрамченко
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