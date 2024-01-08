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Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы

Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы
РБК опросил представителей автосервисов, которые рассказали, как повели себя китайские автомобили, доля которых в России растет, при аномальном похолодании. Мнения ремонтников разделились
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из-за сильных морозов в московском регионе многие автовладельцы столкнулись с отказами техники и вынуждены были обратиться за помощью к специалистам. В связи с санкциями и уходом западных производителей в России возросла доля китайский машин. Опрошенные РБК представители автосервисов рассказали, с какими проблемами в непогоду столкнулись владельцы как китайских машин, так и автомобилей других марок.

«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval. Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства, и топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление, большинство из них выходят из строя. На Haval плохо работает печка. В прошлом месяце в автосервис обратились 64 владельцев китайских машины», — рассказали РБК в автосервисе REMTECH.

«Китайских автомобилей мало в ремонте. В морозы в основном обращаются с разрядкой аккумулятора и невозможностью запуска двигателя. У брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем. Система замерзала, но после того, как машину банально отогревали за 2-3 часа, все начинало работать», — рассказали РБК в автосервисе «Автолегенд».

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Сотрудники автосервиса «Академический» рассказали в беседе с РБК, что с наступлением морозов увеличилось количество обращений со всеми марками машин. «Любая машина может замерзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор. Основная причина — это аккумулятор. В основном в холода страдают дизельные машины. У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», — сообщили РБК в автосервисе «Академический».

«В морозы примерно одинаковые проблемы у всех автовладельцев были: аккумуляторы садились, электронные блоки давали сбои, замерзание дизельного топлива», — рассказала РБК директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая.

Резкое похолодание наступило в московском регионе и Центральной России в первые дни нового года. Уже 1 января Гидрометцентр сообщил об оранжевом уровне погодной опасности в Москве и области, температура воздуха в опустилась в ночь на 2 января.

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Автодилеры зафиксировали избыток китайских машин на складах
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге она опустилась до минус 24,8 градуса, а в Тушино — до минус 27,1 градуса. «Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — написал тогда ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в последний раз столбики термометров в столице опускались до таких значений 42 года назад: в 1982 году температура составила минус 27,7 градуса.

В Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, ослабление морозов ожидается с 9-10 января. МЧС предупредило, что аномальные морозы сохранятся в Москве в период с 6 по 8 января со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Как ранее писал РБК, по итогам десяти месяцев 2023 года, по данным «Автостата», продажи китайских машин в России составили 406,5 тыс. автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду 2022 года. Вместе с тем за этот же период было собрано на автозаводах («Автотор», Haval) 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезено в страну 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза).

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
китайские автомобили морозы автосервис
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