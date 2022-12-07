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Бизнес ,  
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Крупнейший производитель хлеба назвал вклад муки в подорожание батона

Мораторий на рост цен на хлеб при подорожании сырья и отсутствии господдержки может привести к тому, что производители «просто вымрут», предупреждает владелец «Коломенского». При росте цен на муку на 25% хлеб должен дорожать на 6%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ограничение розничной наценки на хлеб при резком росте себестоимости и подорожании ингредиентов у производителей и отсутствии государственной поддержки может привести к разорению хлебопекарной отрасли. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего в России булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.

Основное сырье в себестоимости хлеба и хлебной продукции — мука, напоминает Тулупов: на ее долю приходится 25% затрат на производство. Стоимость муки в России на данный момент «более или менее стабильна», отмечает собеседник РБК, но дорожать могут другие ингредиенты, например кондитерские жиры, какао.

«Время от времени, когда что-то из ингредиентов резко дорожает, [власти] просят нас не поднимать цены. Но нельзя сказать, что это сверхмаржинальный рынок. Если завтра мука подорожает на 20%, а цены поднимать запретят, то все разорятся. Просто хлеба не будет ни за какие деньги», — предупреждает Тулупов.

Увеличение цен на муку на 20% означает рост себестоимости хлеба на 6%, приводит пример владелец «Коломенского». У самого холдинга, по словам его владельца, есть запас прочности, но этого нельзя сказать обо всех производителях: «Мы можем себе позволить какое-то время не повышать цены, — отмечает бизнесмен. — Но у кого нет этого запаса в 6%, те просто вымрут, и от этого станет хуже всем. Государство на такие глупости не пойдет, я в это верю».

В прошлом и в этом году при повышении цен государство предоставляло субсидии производителям, которые не подняли цены, напоминает Тулупов: «Это был не запрет, но взаимовыгодный обмен».

Как государство следит за ценами на хлеб

В России отдельные сорта хлеба — хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — входят в перечень социально значимых продуктов, за стоимостью которых внимательно следят власти. В случае если такой продукт подорожает хотя бы на территории одного региона более чем на 10% в течение 60 дней подряд, правительство может установить для него предельные розничные цены.

В конце 2020 года на фоне заметного подорожания зерна и муки правительство приняло ряд мер для стабилизации цен на хлеб. Так, была введена плавающая экспортная пошлина на основные зерновые, квота на экспорт зерна, а мукомолам и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии в размере 4,7 млрд руб.

В конце марта 2022 года правительство выделило 2,5 млрд руб. на поддержку хлебопекарных предприятий для стабилизации цен на хлеб в обмен на мораторий на повышение цен. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года, поясняла вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Россияне при этом консервативны в выборе хлеба, и колебания цен существенно не влияют на их выбор, отмечает владелец «Коломенского». У потребителей есть привычка покупать хлеб конкретного производителя, «выбор тут не поддается логическому объяснению», отмечает бизнесмен. «Кто-то переходит с одного хлеба на другой, но это процесс небыстрый. Не каждый день происходят события, которые могут заставить человека экономить 2,5 или 10 руб. с батона», — добавляет Тулупов. «Хлеб, это, наверное, последнее, от чего человек откажется», — уверен он.

Самый продаваемый продукт у «Коломенского» — нарезной батон, его доля в выручке и марже у холдинга составляет 13%, оценивает бизнесмен. Но в целом у компании очень мало дешевых хлебов в ассортименте. «Мы готовы побороться за самый вкусный хлеб, это наша ниша», — уверяет ее владелец. По его словам, даже хлеб, произведенный «Коломенским» по государственному стандарту, стоит дороже среднего у других производителей, потому что он натуральный. «Я, честно говоря, мало ем хлеб. Но когда ем, то только наш», — добавляет Тулупов.

За последние годы затраты пекарей сильно выросли, а доходы, наоборот, сильно упали, говорил в начале 2022 года предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. В 2021 году у производителей выросли расходы на сырье — муку и зерновые, упаковку, транспорт, зарплаты сотрудников и т.д. Из-за беспрецедентного подорожания всех компонентов себестоимости хлеба финский производитель хлеба Fazer в январе 2022 года даже объявляла о намерении повысить отпускные цены на российском рынке на 16–30%. Но весной после начала специальной военной операции на Украине Fazer ушла из России и продала свои российские заводы «Коломенскому».

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
хлеб мука цены на продукты
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