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Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку»
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Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку»
Бизнес, 13:56
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Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку»
По словам представителя бизнесмена, дезинформация распространяется в СМИ людьми бывшего замглавы Минфина Владимира Чернухина, который пытается очернить репутацию Дерипаски
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространяемая в СМИ информация, согласно которой некие представители бизнесмена Олега Дерипаски напали на главу службы безопасности компании «Трехгорная мануфактура», не имеет никакого отношения к действительности. Об этом сообщил РБК представитель Дерипаски.

По словам представителя бизнесмена, в декабре 2010 года новый управляющий «Трехгорной мануфактуры», вступая в свои обязанности, сменил наемный ЧОП, который должен был впоследствии вести охрану объекта. «Ни о каких насильственных действиях в рамках обычного бизнес-процесса не может быть и речи, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения, находящиеся в распоряжении юристов», — сказал собеседник РБК.

Он подчеркнул, что представители экс-замглавы Минфина Владимира Чернухина, «добиваясь вполне очевидных целей», пытаются исказить реальную ситуацию, в том числе используя СМИ, для очернения репутации Дерипаски.

«Мы будем рассматривать дальнейшее распространение ложной информации как повод отстаивать честь и достоинство Дерипаски, используя все имеющиеся у нас правовые инструменты», — добавил представитель бизнесмена.

Ранее в Высоком суде Лондона прошли слушания по спору о контроле над «Трехгорной мануфактурой» между Дерипаской и Чернухиным. Во время заседания была показана запись с камер видеонаблюдения, на которой трое мужчин, называемых людьми Дерипаски, проводят «налет» на здание «Трехгорки». Об этом сообщал Bloomberg.

Видео: @tictoc / Twitter

На кадрах видна потасовка с человеком, названным начальником службы безопасности мануфактуры: сначала его бросают на пол, потом берут за руки и отводят куда-то в сторону. По информации Bloomberg, на видео показаны люди с подконтрольного Дерипаске предприятия «Базовый элемент», некоторые были вооружены. Адвокаты Чернухина утверждают, что рейд состоялся в декабре 2010 года, это был «решающий момент» в конфликте за контроль над мануфактурой.

Представители Дерипаски отрицают рейдерский захват «Трехгорки». По словам одного из них, «никакой ссоры, никакой драки» на месте событий не было — глава службы безопасности резко сел на пол, а люди Дерипаски попытались помочь ему и вывести «на свежий воздух».

Среди «налетчиков», по данным агентства, также присутствовал экс-офицер Военно-морского флота Аркадий Саркисян. В​ суде гендиректор «Трехгорки» Дмитрий Новиков, выступающий как свидетель со стороны Дерипаски, рассказал о работе Саркисяна в службе безопасности бизнесмена до начала 2000-х годов.

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«Трехгорная мануфактура» владеет одноименным коммерческим районом в Пресненском районе Москвы, в 2002 году предприятие приобрел «Базовый элемент» Дерипаски. Чернухин утверждает, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его супругу.

По словам Чернухина, Дерипаска не выполнил условия акционерного соглашения, заключенного еще в 2004 году, после чего отношения бизнесменов испортились. Лондонский арбитражный суд в декабре 2017 года обязал Дерипаску выплатить Чернухину $95 млн, ответчик обжаловал постановление арбитража.

Авторы: Григорий Дубов, Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , "Трехгорная мануфактура"
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