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Появилось показанное в суде видео «налета людей Дерипаски» на «Трехгорку»
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Появилось показанное в суде видео «налета людей Дерипаски» на «Трехгорку»
Бизнес, 22:29
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Появилось показанное в суде видео «налета людей Дерипаски» на «Трехгорку»
По данным агентства, записи были продемонстрированы в Высоком суде Лондона. Там слушается апелляция по спору между Дерипаской и бывшим замглавы Минфина Владимиром Чернухиным о долях в «Трехгорной мануфактуре»

Видео: @tictoc / Twitter

Агентство Bloomberg опубликовало видеозапись, на которой группа людей окружают, а затем бросают на пол человека, названного главой службы безопасности «Трехгорной мануфактуры». Эта запись с камер наблюдения, говорится в статье, была показана в ходе слушаний в Высоком суде Лондона и показывает, как «люди Дерипаски» осуществляют «налет» на здание «Трехгорной мануфактуры» в 2010 году.

На кадрах видно, что мужчины берут главу службы безопасности за руки и отводят его в коридор. Затем там на несколько секунд гаснет свет. Мужчина оказывается на земле, после этого его берут за руки и отводят в сторону (куда именно, понять, исходя из видео, невозможно).

4 декабря агентство писало, что такое видео было показано в суде Лондона, где рассматривался спор о контроле над «Трехгорной мануфактурой» между бывшим замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова Владимиром Чернухиным и Дерипаской. Юристы Чернухина настаивают, что рейд в декабре 2010 года был «решающим моментом» в конфликте из-за собственности. Представители Дерипаски признают, что способствовали смене контроля над мануфактурой, но отрицают рейдерский захват предприятия.

По словам адвоката Чернухина, в здания мануфактуры пришли люди из «Базэла», некоторые были с огнестрельным оружием.

Агентство пишет, что один из людей на видео — Аркадий Саркисян, бывший офицер ВМФ. Дерипаска на вопрос о том, стал бы он в случае возникновения проблем использовать Саркисяна, ответил: «В 1990-х — да». Гендиректор «Трехгорной мануфактуры» Дмитрий Новиков (выступает как свидетель со стороны Дерипаски) в суде сказал, что Саркисян занимался вопросами безопасности Дерипаски до начала 2000-х годов.

Связаться с Саркисяном агентству не удалось. Представитель Дерипаски, который присутствовал тогда на месте событий, сказал, что «никакой ссоры, никакой драки» не было, пишет Bloomberg. По его словам, начальник службы безопасности фабрики неожиданно сел на пол, и люди Дерипаски попытались вывести его «на свежий воздух», чтобы помочь ему. Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК.

«Трехгорной мануфактуре» принадлежит коммерческий комплекс в московском районе Пресня. Чернухин настаивает, что ему принадлежало 50% в кипрской Navio Holdings, которая стала владельцем мануфактуры, но доля была оформлена на его жену. Между ним и Дерипаской было заключено акционерное соглашение, условия которого бизнесмен не исполнил. В декабре 2017 года Лондонский арбитраж обязал Дерипаску выплатить около $95 млн Чернухину.

Дерипаска обжаловал это решение. Видео было показано в ходе апелляционных слушаний. Также в рамках этого процесса Дерипаска передал суду в виде залога акции своих компаний на $245 млн.
Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , "Трехгорная мануфактура"
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