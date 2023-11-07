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Экс-глава ФАС Артемьев стал президентом сырьевой биржи Петербурга

Экс-главу ФАС Артемьева назначили президентом сырьевой биржи Санкт-Петербурга
Артемьев руководил ФАС с момента создания службы в 2004 году, в 2020 году был уволен и стал помощником Мишустина. О том, что именно Артемьев будет назначен президентом СПбМТСБ, ранее сообщали источники РБК и «Интерфакса»
Игорь Артемьев
Игорь Артемьев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, говорится в сообщении на сайте компании. Полномочия Алексея Рыбникова, возглавлявшего биржу с 2011 года, были прекращены.

Глава совета директоров СПбМТСБ Юрий Медведев поблагодарил Рыбникова за работу и отметил, что за 12 лет биржа вместе с регуляторами и участниками рынка «создала прозрачную общенациональную систему торговли товарами, клиринга и расчетов, внедрила совместно в практику работы рынков институт Операторов товарных поставок, обеспечив связку системы биржевой торговли и транспортировки биржевых товаров».

Артемьев среди важнейших задач СПбМТСБ назвал «продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти», а также формирование стратегии развития биржи на следующий период.

О том, что именно Артемьев возглавит СПбМТСБ, в октябре сообщили источники РБК и «Интерфакса».

СПбМТСБ организует биржевые торги на товарных ранках, в том числе и на рынке нефтепродуктов (секция «Нефтепродукты»). С мая по середину сентября биржевые цены на бензин (на дизтопливо — с начала августа) быстро росли на фоне планов Минфина сократить бюджетные компенсации нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливного демпфера).

21 сентября правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, частично смягчив ограничение позже, а 6 октября — восстановило демпфер, повысило дополнительную пошлину для экспортеров, которые не производят бензин и дизель, до 50 тыс. руб. за т и утвердило повышение норматива по продаже для бензина до 15%, и для дизтоплива до 12,5%. Это позволило уже к середине октября снизить цены на АИ-92 и АИ-92 с максимумов на 26%, для дизтоплива — на 21%.

Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (сейчас СПБГУ) на биолого-почвенном, а позднее — на юридическом факультете, также был аспирантом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ, сейчас РГПУ им. Герцена).

Сначала работал преподавателем ЛГПИ, в 1990-х был депутатом петербургского горсовета, а затем Законодательного собрания. В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра. В дальнейшем она влилась в «Яблоко», а сам Артемьев позднее занимал пост зампредседателя партии. На данный момент входит в состав политического комитета «Яблока».

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В 1996-м выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Петербурга, но потом снял ее в пользу Владимира Яковлева, который и стал главой города. При нем Артемьев был первым вице-губернатором города и возглавлял комитет финансов горадминистрации. С 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы, в 2000-м баллотировался на пост петербургского губернатора, но проиграл выборы.

Антимонопольной службой Артемьев руководил с момента ее создания в 2004 году (раньше это был антимонопольный комитет). Его отправили в отставку в 2020 году, новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, который руководит ей по сей день. После этого Артемьев стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина, 4 ноября он был уволен по собственному желанию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Игорь Артемьев СПбМТСБ сырьевая биржа Санкт-Петербург ФАС
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