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Машиностроительные заводы снизили закупки стали на 21%

«Северсталь» заявила о падении спроса на сталь среди машиностроителей на 21%
За девять месяцев 2022 года российские предприятия машиностроения снизили потребление стали на 21%, рассказал топ-менеджер «Северстали» Евгений Черняков. Это произошло из-за падения спроса на рынке и проблем с комплектующими
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Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press
Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

Потребление стали в российском машиностроении за девять месяцев 2022 года упало на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 млн т, рассказал заместитель гендиректора по продажам и операциям «Северстали» Евгений Черняков на конференции «Российский рынок металлов». У РБК есть копия его презентации, подлинность которой подтвердил представитель компании.

«Северсталь» — один из крупнейших производителей стали в России. Компания ожидает, что за весь 2022 год спрос на металлопродукцию в машиностроительной отрасли снизится на 22%, до 4,5 млн т.

Почему упало потребление стали

Причина снижения спроса — дефицит комплектующих и разрыв цепочек поставок, остановка производства у части клиентов, уход зарубежных производителей оборудования с российского рынка, говорится в презентации Чернякова. Еще одна причина — снижение конкурентоспособности российских производителей против импорта изделий из Китая и Турции на фоне сильного рубля, а также ограничения по продвижению изделий на экспортные рынки.

Закупки стали сократились в связи с меньшими объемами производства из-за состояния рынка, сказал РБК представитель крупнейшего производителя легковых автомобилей АвтоВАЗ, отказавшись уточнить детали. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в январе—сентябре 2022 года снизилось на 65,9%, до 349 тыс. штук, грузовиков — на 20,4%, до 103 тыс. штук. По оценкам отраслевого издания «Металл Эксперт», за этот период поставки металлопроката российскому автопрому снизились на 39%, до 579 тыс. т. При этом производство электродвигателей переменного тока сократилось на 32,8% (до 79,4 тыс. штук), лифтов — на 37,4% (до 15,5 тыс. штук), холодильников и морозильников — на 42,6% (до 1,8 млн штук), стиральных машин — на 44,2% (до 2,2 млн штук), следует из данных Росстата.

В 2022 году, после начала военной спецоперации России на Украине, российский рынок покинули или заявили о планах уйти крупнейшие иностранные автопроизводители. Так, в мае французская Renault передала контрольный пакет в АвтоВАЗе ФГУП «НАМИ», а свой московский завод — правительству Москвы. В конце сентября Toyota приняла решение полностью прекратить производство на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Nissan 11 октября заявил о том, что полностью сворачивает деятельность в России и передает активы государственным структурам. В конце октября также заявили об уходе из России Mercedes-Benz и Ford. К тому же уже несколько месяцев остановлено производство корейских Kia и Hyundai в Санкт-Петербурге — это одни из самых популярных брендов в России.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и «Ростеха», контролирующего несколько крупных машиностроительных заводов.

В каких отраслях потребление стали выросло

Спрос на сталь в строительстве, крупнейшем секторе — потребителе стали в России, увеличился в январе—сентябре 2022 года на 1,2%, до 25,2 млн т, говорится в презентации «Северстали». Во втором квартале продажи металлопродукции в отрасли резко упали, однако в третьем уже произошел рост на фоне отложенного спроса, мер господдержки и перераспределения потоков инвестиционной активности и доходов населения, отметил Черняков. Но по итогам 2022 года «Северсталь» ожидает снижения спроса на сталь в строительстве на 4%, до 32,9 млн т.

В энергетическом секторе спрос на сталь (в основном на стальные трубы) вырос на 36%, до 4,2 млн т, говорится в презентации. Скачок произошел на фоне низкой базы 2021 года и благодаря крупнейшей за последние пять лет инвестпрограмме «Газпрома». Потребление металлопродукции восстановилось также в секторе добычи и обустройства месторождений на фоне низких показателей 2020 и 2021 годов, отмечает «Северсталь». В целом в 2022 году компания ожидает роста потребления стали в энергетическом секторе на 25%, до 5,5 млн т.

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Надежда Синцова Надежда Синцова
При участии
Тимофей Дзядко
«Северсталь» машиностроение сталь
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