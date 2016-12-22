ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 65,30 EUR Нал. 76,87 75,08 USD Бирж. 66,19 +0,08 EUR Бирж. 75,87 +0,37 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6566,20 +76,00 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 25924,50 +1,13% Nasdaq 7512,35 +1,85%
«Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб.
Лента новостей
Представители РПЦ на Украине ответили на призыв Порошенко вернуться домой 19:54, Политика Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов-прогульщиков 19:47, Общество «Северсталь» увеличит инвестиции в основные проекты почти в два раза 19:42, Бизнес Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе 19:37, Общество Итоги референдума: почему Трамп не спешит признавать победу демократов 19:34, Мнение Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:29, РБК и Barilla Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине 19:23, Политика Комсорг Медведева: кто стал полпредом президента на Северо-Западе 19:22, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19:21, РБК и Volkswagen В США возник дефицит рабочей силы 19:20, Quote «Роскосмос» предложил давать космонавтам классы по результатам полетов 19:20, Общество «Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб. 19:14, Бизнес Тренер сборной России по хоккею объяснил отсутствие в команде Дацюка 19:04, Спорт Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 19:02, РБК и Mastercard «Монако» отверг данные о присвоении Рыболовлевым денег от продажи Мбаппе 19:01, Общество Джордж Мартин проговорился насчет названия приквела «Игры престолов» 19:00, Стиль КПРФ отказалась поддержать самовыдвижение Ищенко 18:55, Политика Рыболовлеву в Монако предъявили обвинение и выпустили из полиции 18:44, Общество «Нафтогаз» подал иск к правительству Украины на 6,6 млрд гривен 18:38, Экономика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 18:33, РБК и Lenovo Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти 18:31, Политика Овощи и фрукты подешевели в середине осени впервые за шесть лет 18:28, Экономика Финляндия вернет жителям почти €3 млрд налогов 18:17, Общество Почему социальное неравенство в России будет расти 18:10, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 18:09, РБК и Thomson Reuters ФСИН нашла в архиве видео избиения осужденного в курском СИЗО 18:03, Общество Выборы в США повысили риск новых санкций против России 18:03, Экономика Биржа ужесточит требования к трейдерам на фоне заморозки цен на бензин 17:54, Бизнес
«Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб.
Бизнес, 19:14
0
«Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб.
Структура «Газпрома» закупит у единственного поставщика 225 тыс. т труб общей стоимостью более 21 млрд руб., свидетельствуют данные госзакупки. По информации источников «Интерфакса», поставщик — Трубная металлургическая компания
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

ООО «Газпром комплектация», одна из структур «Газпрома», провела закупку 255,01 тыс. т труб большого диаметра почти на 21,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

В документации к закупке указывается, что «в соответствии с порядком, установленным в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и компаний группы «Газпром», <...> при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составление протокола по результатам такой закупки не предусмотрено».

Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании
Бизнес

Поставщика труб в документации «Газпром комплектация» не раскрывает. Согласно документам, количество поставляемой продукции может быть увеличено, но не более чем на 14%.

Ранее на публикацию данных о закупке обратило внимание издание «Открытые медиа».

По данным «Интерфакса», который ссылается на несколько поставщиков в отрасли, этим поставщиком будет ПАО «Трубная металлургическая компания». Собеседники агентства заявили, что газовая монополия достигла предварительной договоренности с компанией Дмитрия Пумпянского о заключении в ноябре прямого контракта на поставку труб для расширения магистрали Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Этот контракт должен быть исполнен до апреля 2020 года.

Прокуратура подключилась к проверкам старых труб у нефтяников
Бизнес

Представитель Трубной металлургической компании Федор Климкин отказался комментировать контракт по закупке «Газпромом» у компании труб большого диаметра на 21 млрд руб. Представитель «Газпрома» на запрос РБК не ответил.

В июле «Газпром» объявил пять тендеров на поставку такого же количества труб, предельная цена контракта была указана 22,684 млрд руб., эти тендеры были сразу отменены, отмечает «Интерфакс».

В России сейчас работает несколько крупных поставщиков труб большого диаметра: помимо Трубной металлургической компании, это «Северсталь», Челябинский трубопрокатный завод, Объединенная металлургическая компания и Загорский трубный завод.

Авторы: Маргарита Девяткина, Людмила Подобедова.
Теги: Трубная металлургическая компания , госзакупки
Главное
Рыболовлеву в Монако предъявили обвинение и выпустили из полиции Общество
Материалы по теме
Андрей Комаров стал главой совета директоров ЧТПЗ Бизнес
ТМК увеличит производство труб в США благодаря сделке ОПЕК Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter