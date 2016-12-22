«Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб.

Структура «Газпрома» закупит у единственного поставщика 225 тыс. т труб общей стоимостью более 21 млрд руб., свидетельствуют данные госзакупки. По информации источников «Интерфакса», поставщик — Трубная металлургическая компания

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ООО «Газпром комплектация», одна из структур «Газпрома», провела закупку 255,01 тыс. т труб большого диаметра почти на 21,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

В документации к закупке указывается, что «в соответствии с порядком, установленным в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и компаний группы «Газпром», <...> при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составление протокола по результатам такой закупки не предусмотрено».

Поставщика труб в документации «Газпром комплектация» не раскрывает. Согласно документам, количество поставляемой продукции может быть увеличено, но не более чем на 14%.

Ранее на публикацию данных о закупке обратило внимание издание «Открытые медиа».

По данным «Интерфакса», который ссылается на несколько поставщиков в отрасли, этим поставщиком будет ПАО «Трубная металлургическая компания». Собеседники агентства заявили, что газовая монополия достигла предварительной договоренности с компанией Дмитрия Пумпянского о заключении в ноябре прямого контракта на поставку труб для расширения магистрали Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Этот контракт должен быть исполнен до апреля 2020 года.

Представитель Трубной металлургической компании Федор Климкин отказался комментировать контракт по закупке «Газпромом» у компании труб большого диаметра на 21 млрд руб. Представитель «Газпрома» на запрос РБК не ответил.

В июле «Газпром» объявил пять тендеров на поставку такого же количества труб, предельная цена контракта была указана 22,684 млрд руб., эти тендеры были сразу отменены, отмечает «Интерфакс».

В России сейчас работает несколько крупных поставщиков труб большого диаметра: помимо Трубной металлургической компании, это «Северсталь», Челябинский трубопрокатный завод, Объединенная металлургическая компания и Загорский трубный завод.