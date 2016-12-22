Прокуратура подключилась к проверкам старых труб у нефтяников

Росприроднадзор и прокуратура проверят компании, у которых накапливаются отработанные нефтегазовые трубы, и предприятия, их утилизирующие. Компаниям-нарушителям грозит остановка на 90 суток, их сотрудникам — до двух лет тюрьмы

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Трубы под контроль

Росприроднадзору с участием прокуратуры на основе данных Фонда развития трубной промышленности (ФРТП, объединяет несколько крупнейших трубных заводов) и других общественных организаций поручено провести проверку соблюдения законодательства о хранении и утилизации ветхих стальных труб нефте- и газопроводов. Это следует из протокола по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями металлургических компаний, которое состоялось 19 сентября. У РБК есть копия документа, поручение подтвердил представитель Козака Илья Джус.

Росприроднадзор и прокуратура должны представить результаты проверки до 15 декабря, говорится в документе.

Согласно протоколу они будут проверять организации, у которых образуются такие отходы, а также их подрядчиков, занимающихся сбором, хранением и утилизацией отходов. Кроме того, в ходе проверок предстоит выявить промышленные площадки, где ведется такое хранение, обезвреживание или реновация старых труб, а также обеспечить контроль за их эксплуатацией «как объектов, оказывающих существенное негативное воздействие на окружающую среду».

В Росприроднадзоре и Фонде развития трубной промышленности РБК подтвердили, что получили такое поручение Козака. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Росприроднадзор проверит собственников межпромысловых трубопроводов, а именно нефтегазовые компании и промышленные площадки по реставрации ветхих труб, заявил РБК врио главы ведомства Амирхан Амирханов. По его словам, особенно остро проблема стоит в Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Тюменской области. «Именно там наибольшее количество как подтекающих труб, так и тех срезанных труб, которые подлежат вывозу на переплавку, но часто складируются, в том числе в местах, для этого не предназначенных», — отметил чиновник.

«По закону опасные отходы четвертого класса (к ним относятся ветхие нефтегазовые трубы. — РБК) могут накапливаться на специальных оборудованных для этого промышленных площадках не более 11 месяцев. Если за указанный срок они не вывезены или складированы в не предназначенных для этого местах, то наносят ущерб окружающей среде», — сказал Амирханов. Виновные в нарушении правил хранения и утилизации труб будут обязаны вывести такие отходы, заплатить штрафы и оплатить выявленный ущерб окружающей среде, добавил он, подчеркнув, что ответственность несут собственники труб.

Разливы нефти Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Природнадзор ХМАО) зафиксировала в 2017 году 3538 «аварий с экологическими последствиями» на трубопроводах крупнейших нефтяных компаний, работающих в этом регионе. Площадь земель, загрязненных нефтью, составила 3,57 тыс. га. Большая часть указанных трубопроводов расположена на месторождениях «Роснефти», следует из данных ведомства.

Представители двух крупнейших нефтяных компаний — подконтрольной государству «Роснефти» и частного ЛУКОЙЛа — не ответили на запросы РБК.

Фото: Виктор-Драчев / ТАСС

200 нарушителей​

Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев передал РБК через пресс-службу, что в России работает около 200 предприятий-«реставраторов», которые занимаются демонтажем, перевозкой, очисткой и восстановлением бывших в употреблении стальных труб с нарушением всех природоохранных норм. По его данным, ежегодно демонтируется около 1,4 млн т отработанных стальных труб нефте- и газопроводов, причем из них около 1 млн т после «реставрации» попадает на рынок по фальшивым сертификатам и в дальнейшем используется в строительстве либо после нанесения изоляции попадает в коммунальные инженерные сети — в основном тепло- и водоснабжения. По сути, такая продукция — «фальсификат с неподтвержденными свойствами», утверждает он.

«В процессе реставрации ветхих труб остатки углеводородов смывают или выжигают, в результате чего загрязняются воздух, почва и водные объекты. При этом большинство подобных предприятий находится в жилых зонах, что сказывается и на здоровье проживающих рядом людей, которые вынуждены дышать отравленным воздухом», — добавляет Малышев. По его данным, большинство таких реставрационных площадок работает без лицензий на обращение с опасными отходами.

С 2017 года бывшие в употреблении стальные трубы считаются отходом четвертого класса опасности. За отсутствие лицензии на сбор, транспортировку, обезвреживание и хранение таких отходов компаниям грозит административная и уголовная ответственность (восемь статей КоАП и две статьи Уголовного кодекса), напоминает Малышев. Максимальное наказание за такие нарушения — 200 тыс. руб. для физических лиц и 250 тыс. руб. для юрлиц, а также до двух лет ограничения свободы ​и приостановление деятельности компании до 90 суток, говорится в УК в КоАП.

В первой половине 2018 года Росприроднадзор уже выявил и оштрафовал около десятка таких площадок, рассказал Малышев. Но при этом не было наложено более серьезного наказания, предусмотренного за такие нарушения, а именно приостановления деятельности, конфискации оборудования и произведенного фальсификата, возмещения ущерба окружающей среде, расторжения договоров аренды земли, сетует он.

В январе 2018 года врио главы Природнадзора по ХМАО Вадим Скворцов сообщил руководителю федерального Росприроднадзора о проведении внеплановых проверок Первого сургутского завода реставрации труб и Нижневартовского трубного завода (НТЗ), следует из его письма (у РБК есть копия). В ходе проверок этих заводов были выявлены значительные нарушения. Так, сургутский завод не предоставил информацию о том, где именно покупает ветхие трубы, а у НТЗ не обнаружилось лицензии на обращение с такими опасными отходами. Представители этих заводов были недоступны для комментариев вечером в четверг, 27 сентября.

«Трубы, бывшие в употреблении, — это опасные отходы, так как содержат нефтепродукты, и в соответствии с законодательством должны утилизироваться. Но переплавляется лишь незначительная часть, остальное восстанавливается и продается. Все работы по восстановлению труб осуществляются вне закона и без соблюдения природоохранных норм», — сказал РБК председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.