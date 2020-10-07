Тимченко обратился в суд с требованием разморозить его счета в Швейцарии

Российский миллиардер попросил отменить отменить блокировку нескольких его банковских счетов в этой стране, которые были заморожены из-за американских санкций. Его адвокат не уточнил, о какой сумме идет речь

Геннадий Тимченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить заморозку двух его счетов в швейцарских банках, которая произошла после введения санкций США против него. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, 1 сентября суд Женевы отклонил апелляцию Тимченко на решение местной прокуратуры об отказе проверить, была ли заморозка счетов незаконной. «Не имея иного выхода, адвокат Тимченко передал дело в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в публикации.

Адвокат российского предпринимателя Ален Бионда отказался назвать Bloomberg суммы, находящиеся на замороженных счетах. Представитель Федерального суда Швейцарии подтвердил агентству факт подачи апелляции, однако отметил, что документы по делу являются частными. Представитель Тимченко от комментариев отказался.

В феврале Тимченко потребовал от одного из банков, чтобы тот подтвердил, передавала ли финансовая организация данные о миллиардере властям США. Когда банк отказал, Тимченко подал жалобу в швейцарскую прокуратуру, обвинив его в злоупотреблениях: банк продолжал удерживать комиссионные со счета, к которому у российского предпринимателя не было доступа.