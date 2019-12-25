Тимченко заявил об отсутствии интереса к рынкам нефти и газа

По словам предпринимателя, сам он теперь только получает дивиденды и вкладывает полученные средства в социальные проекты, спорт, культуру и регионы

Геннадий Тимченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Миллиардер Геннадий Тимченко, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, заверил корреспондента РБК, что ни нефтью, ни газом не занимается.

«Я ни нефтью, ни газом не занимаюсь. Я вас уверяю, я не занимаюсь ни трейдингом. <...>. У меня же санкции, чем мне заниматься. Я вот сижу и жду, когда мне дивиденды заплатят. Вот и все, что я делаю. Поэтому проанализировать рынок или что-то — это не мое теперь, мне теперь уже не интересно», — ответил Тимченко на просьбу дать прогноз о динамике цен на нефть и газ в будущем году.

Полученные в качестве дивидендов средства Тимченко, по его словам, вкладывает в спорт (он председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» и председатель совета директоров КХЛ), культуру и регионы. «Социальных много проектов. Вот это я делаю с удовольствием», — сказал Тимченко.

Состояние Тимченко Forbes в рейтинге 2019 года оценил в $20,1 млрд, с этим состоянием бизнесмен занял пятое место в списке богатейших предпринимателей России. В 2014 году за день до включения в санкционный список Тимченко продал свою долю в нефтетрейдере Gunvor партнеру Торбьорну Торнквисту, в настоящее время основу его состояния, по данным Forbes, составляют пакеты акций компаний НОВАТЭК и «Сибур».