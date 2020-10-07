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Бизнес ,  
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Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов

Отмена карантина не привела к восстановлению посещаемости фитнес-клубов, а вторая волна эпидемии ведет к новым ограничительным мерам и грозит банкротствами. Фитнес-индустрия призвала арендодателей к переговорам о цене аренды
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателем с предложением, как спасти ситуацию при угрозе разорения из-за эпидемии коронавируса. РБК ознакомился с документом.

Представители фитнес-индустрии предложили арендодателям начать переговоры по снижению арендной платы для их объектов на 50% до конца 2020 года.

«Со своей стороны мы обратимся ко всем главам регионов, а также к правительству Российской Федерации с просьбой освобождения от налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам», — говорится в письме, которое подписали 13 представителей крупнейших игроков отрасли.

Они отметили, что во время жестких карантинных мер клубы на кредитные деньги были обязаны платить заработную плату сотрудникам и эти кредиты нужно сейчас гасить. Расходы возросли из-за обязанности проводить дезинфекции, а спрос на услуги упал: выручка фитнес-клубов в третьем квартале 2020 года составила всего 50% выручки за тот же период прошлого года.

«Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников — уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — отметили авторы письма. При этом они напомнили, что фитнес-клубы всегда были идеальными партнерами для арендодателей, поскольку брали большие площади, были якорными арендаторами и приводили потоки людей, помогая другим арендаторам исправно платить по счетам, что приносило арендодателям хороший доход.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«Мы понимаем, что вы тоже пострадали, но только вместе с вами мы справимся с этим кризисом, возникшим не по вашей и нашей вине», — говорится в послании.

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Президент АОФИ Ольга Киселева рассказала РБК, что посещаемость клубов после отмены ограничительных мер не восстановилась. «В среднем, отрасль «недозарабатывает» от 30% до 50%, и посещаемость клубов тоже полностью не восстановлена, она составляет от 60 до 80%», — сказала она.

При этом ситуация с коронавирусом ухудшается, власти вводят дополнительные меры и посещаемость снова падает. «Мы не ожидаем восстановления выручки в 4 квартале», — отметила Киселева.

Именно в конце третьего квартала стало понятно, что сущетсовать в создавшихся условиях клубы не смогут и будут вынуждены закрыться, поэтому письмо появилось именно сейчас.

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Фото:Екатерина Штукина / ТАСС

Президент АОФИ также отметила, что закон об упрощенном расторжении договоров аренды «несильно нам помог». «Мы, конечно, можем выходить из договоров аренды, но эта мера нас не защищает полноценно, потому что объемы потерь при выходе огромны. Если клуб не смог договориться, то он вынужден платить и обеспечительный платеж, и аренду за время простоя — эти суммы колоссальны, они накапливаются и перераспределяются на будущие периоды, начиная с октября, и экономика клубов точно уходит в минус», — пояснила РБК Киселева.

Она сообщила, что за время локдауна индустрия потеряла около 50-55 млрд руб., а потери за III квартал еще не подсчитаны.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет малому и среднему бизнесу досрочно расторгать договор аренды без штрафов.  Эта мера была принята в рамках законопроекта о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Закон дает право компаниям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей расторгать договоры в одностороннем порядке без штрафа, если арендодатель не предоставил им необходимые скидки при аренде. Уведомление о требуемой скидке арендатор должен направить не менее чем за две недели до расторжения договора. Такой порядок расторжений действовал до 1 октября. В принятой в первом чтении версии законопроекта право расторгнуть договоры получали арендаторы вне зависимости от своего размера. Выручка арендатора, чтобы он смог расторгнуть договор, должна была снизиться на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона.

Против этой версии законопроекта выступили собственники коммерческой недвижимости, опасаясь, что она вызовет массовые закрытия магазинов и дефолты собственников ТЦ. Ретейлеры поддержали законопроект.

Авторы
Анна Федорова, Владислав Гордеев
аренда отсрочка переговоры коронавирус
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