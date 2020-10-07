Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов

Отмена карантина не привела к восстановлению посещаемости фитнес-клубов, а вторая волна эпидемии ведет к новым ограничительным мерам и грозит банкротствами. Фитнес-индустрия призвала арендодателей к переговорам о цене аренды

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателем с предложением, как спасти ситуацию при угрозе разорения из-за эпидемии коронавируса. РБК ознакомился с документом.

Представители фитнес-индустрии предложили арендодателям начать переговоры по снижению арендной платы для их объектов на 50% до конца 2020 года.

«Со своей стороны мы обратимся ко всем главам регионов, а также к правительству Российской Федерации с просьбой освобождения от налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам», — говорится в письме, которое подписали 13 представителей крупнейших игроков отрасли.

Они отметили, что во время жестких карантинных мер клубы на кредитные деньги были обязаны платить заработную плату сотрудникам и эти кредиты нужно сейчас гасить. Расходы возросли из-за обязанности проводить дезинфекции, а спрос на услуги упал: выручка фитнес-клубов в третьем квартале 2020 года составила всего 50% выручки за тот же период прошлого года.

«Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников — уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — отметили авторы письма. При этом они напомнили, что фитнес-клубы всегда были идеальными партнерами для арендодателей, поскольку брали большие площади, были якорными арендаторами и приводили потоки людей, помогая другим арендаторам исправно платить по счетам, что приносило арендодателям хороший доход.