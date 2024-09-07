Оптовая цена электроэнергии на юге в августе упала после рекорда в июле

Оптовая цена электроэнергии на юге России из-за спада жары в августе отошла от рекорда июля, упав на 18% — до 2,1 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Летний кризис в регионе пройден и в системе появился резерв, считают регуляторы и эксперты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Средняя оптовая стоимость электроэнергии на юге России в августе сократилась на 18% к уровню июля — до 2,137 тыс. руб. за 1 МВт·ч, говорится в обзоре аналитической компании «СКМ Маркет Предиктор», с содержанием которого ознакомился РБК. Таким образом, показатель отошел от июльского пика, когда цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в энергосистеме юга достигла максимального исторического значения в 2,59 тыс. руб. за 1 МВт·ч.

«Снижение индекса относительно июля 2024 года среди ОЭС [объединенных энергосистем] первой ценовой зоны в ОЭС Юга было наибольшим и составило 455 руб. за 1 МВт·ч (-18%)», — пишут аналитики. Они объясняют такую динамику понижением температуры наружного воздуха на 2 ˚С, что обеспечило сокращение потребления на 8%. Также вклад внес рост предложения со стороны ТЭС (на 258 МВт·ч, или 3%), выработки ВИЭ (на 86 МВт·ч, или 12%) и Ростовской АЭС (на 73 МВт·ч, или 3%).

Однако по сравнению с августом 2023 года средний индекс РСВ на юге России увеличился на 6%. Этому способствовало сокращение выработки Ростовской АЭС (на 997 МВт·ч, или 25%) и рост средневзвешенной цены в заявках поставщиков (на 168 руб. за 1 МВт·ч, или 9%), пишут аналитики. В НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) пояснили РБК, что рост цены в заявках произошел на фоне планового повышения цен на газ 1 июля на 11,2%, а на Ростовской АЭС проходил плановый ремонт энергоблока № 2. Несмотря на это, «рост индекса РСВ в ОЭС Юга был наименьшим среди всех ОЭС ценовой зоны».

В целом в первой ценовой зоне Единой энергосистемы (ЕЭС), которая охватывает европейскую часть России и Урал, средняя цена РСВ в августе составила 1,818 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Таким образом, показатель снизился на 5% к прошлому месяцу и увеличился на 9% к августу прошлого года, следует из данных «Администратора торговой системы» (ОА «АТС»).

Что такое РСВ Рынок на сутки вперед (РСВ) — сектор торговли реально выработанными мегаватт-часами. Он представляет собой конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час. Организатором торговли выступает коммерческий оператор (ОА «АТС»). Таким образом, РСВ за сутки до поставки определяет плановые объемы производства и потребления, однако фактическое потребление неизбежно отличается от планового. Торговля отклонениями фактических объемов от плановых осуществляется в режиме реального времени на балансирующем рынке.

О чем говорит снижение оптовой цены

Оптовая цена в июле значительно выросла под влиянием совокупности факторов, напомнили в «Совете рынка». В частности, из-за аномально высоких температур воздуха и сезонного пика потребления, планового ремонта энергоблока № 3 Ростовской АЭС, снижения выработки ГЭС (главным образом в регионах Северо-Кавказского федерального округа) и влияния сетевых ограничений на переток в направлении ОЭС Юга.

«Поскольку сезонные пики потребления в ОЭС Юга наблюдаются в летние и в зимние месяцы и учитывая тот факт, что июльский пик потребления в этом году был более высоким (на уровне или выше значений января), то можно сказать, что летний «кризисный» период был пройден», — считает регулятор.

Снижение цен РСВ на юге действительно может быть сигналом стабилизации ситуации, согласен Сергей Роженко, директор группы аналитики в электроэнергетике Kept. Он поясняет, что в энергосистеме юга основным резервом и при этом ценозамыкающей генерацией являются газовые станции. Поэтому по соотношению местных цен на газ и цен РСВ можно косвенно судить о том, какие электростанции находятся в работе и сколько резервов осталось.

«Так, цена РСВ 2,59 тыс. руб. за 1 МВт·ч (при цене газа на ТЭС порядка 6-7 руб. за куб. м) говорит о том, что в работу включились самые неэффективные старые и пиковые электростанции с КПД 24–27% (притом что основная масса паросиловых ТЭС имеет КПД порядка 35–37%, а лучшие парогазовые — порядка 50–55%). При цене 2,137 тыс. руб. за 1 МВт·ч включены станции с КПД 30–32%, а это значит, что в системе образовалось достаточно резервов, чтобы выключить часть старой и неэффективной генерации. Средний рост цен год к году всего на 6% также является позитивным сигналом с учетом индексации оптовых цен «Газпрома» на газ с июля 2024-го на 11,2%», — заключил эксперт.

О каком кризисе идет речь

Июль 2024 года стал вызовом как для энергетиков, работающих на юге России, так и для самих потребителей. Из-за аномальной жары резко возрос спрос на электроэнергию, который повлек за собой аварии и перегрузку энергетической инфраструктуры. Наиболее критичной ситуация стала 16 июля, когда из-за сбоя на Ростовской АЭС без света остались около 2,5 млн человек. И хотя атомный блок вскоре запустился, отключения потребителей от электроснабжения, в том числе бытовых, продолжились.

События июля еще раз напомнили о проблеме дефицита генерирующих мощностей на юге России. Регион не первый год является одним из лидеров по росту энергопотребления наряду с Дальним Востоком и Сибирью. По оценкам «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), в Крыму и на Кубани необходимо в ближайшие пять лет построить до 1,3 ГВт новой генерации.

Очередной конкурс на строительство новой генерации (КОМ НГО) в пределах ОЭС Юга прошел в середине августа, однако на него была подана лишь одна заявка, которая не соответствовала требованиям, сообщал «Системный оператор». Поэтому проекты не были отобраны. По данным газеты «Коммерсантъ», заявка поступила от ГЭХ («Газпром энергохолдинг»), однако CAPEX в ней превышал предельный уровень. На отборе он составлял 299 тыс. руб. за 1 кВт. Общая квота на конкурсе составляла до 941 МВт.

Минэнерго позднее подтвердило, что конкурсный отбор не состоялся из-за превышения предельной стоимости проектов в заявках. Поэтому ведомство изучает возможность определения ответственных за строительство генерирующих компаний и доложит об этом правительству. «Также прорабатываются решения, позволяющие увеличить мощность существующей генерации в кратчайшие сроки в условиях отсутствия отобранных проектов по результатам проведенного конкурсного отбора», — сообщали в министерстве. Соответствующее предложение планируется вынести на правкомиссию в конце этого месяца, заявил 4 сентября замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях ВЭФ.