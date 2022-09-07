В «Опоре России» оценили перспективы российского бизнеса в Донбассе
Российский бизнес, несмотря на боевые действия, активно осваивает Донбасс, а по завершении спецоперации в регионе планируется «огромная» программа восстановления. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил РБК глава «Опоры России» Александр Калинин.
«Уже сейчас многие компании поставляют товары на отстройку Мариуполя, Северодонецка и других городов. Это стройматериалы прежде всего и так далее. Госзаказ», — сказал он.
Кроме этого, по словам Калинина, российские предприниматели «везут» на Донбасс то, что там ранее не производилось. «Например, средства гигиены, которые очень нужны сейчас. А оттуда идет вывоз — и российский потребитель от этого только выиграл. <...> Но в целом исторически Донбасс — это промышленный регион», — объяснил он.
Глава «Опоры России» указал, что ВСУ «долбят» по инфраструктуре, не разбирая, это жилой дом или производство. Тем не менее все, кто живет в Донбассе, — «фактически» российские граждане, поэтому российский бизнес будет туда расширяться, заключил Калинин.
Президент Владимир Путин 22 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, спустя дня он объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями глава государства называл необходимость «демилитаризации и денацификации» Украины, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.
20 мая вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительный блок правительства, заявил, что российские власти создали специальный штаб, который займется вопросами восстановления «освобожденных территорий Украины». В то же время заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил о принятом президентом России решении по шефству российских регионов над районами и муниципалитетами Донбасса.
К началу июля как минимум 18 российских регионов объявили о шефстве над населенными пунктами или районами ДНР и ЛНР. В частности, Москва взяла шефство над Донецком и Луганском, а Санкт-Петербург над Мариуполем. Планируется, что российские города займутся восстановлением инфраструктуры этих городов.
Премьер ДНР Виталий Хоценко в июне говорил, что Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 трлн руб. в экономику Донецкой народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.