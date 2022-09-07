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ВЭФ ,  
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Возобновление добычи алмазов на трубке «Мир» обойдется в ₽120 млрд

Инвестиционное решение о строительстве нового рудника в Якутии уже принято. Добыча может возобновиться в 2030-х годах, запасы алмазов составляют около 200 млн карат
АЛРОСА ALRS ₽73,62 -1,71% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ориентировочная стоимость проекта строительства нового подземного рудника на алмазном месторождении «Мир» в Якутии составит около 120 млрд руб. в сегодняшних ценах, рассказал РБК гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это очень капиталоемкая стройка — горизонт инвестирования более 10 лет, только пять-семь лет придется строить стволы», — отметил топ-менеджер. По его словам, добыча на месторождении может быть возобновлена в 2030-х годах.

Месторождение «Мир» — одно из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире. На «Мир» приходилось около 10% добычи АЛРОСА. Работа рудника была остановлена летом 2017 года из-за аварии. 4 августа в результате прорыва воды из карьера затопило шахту, где находился 151 рабочий. Большинство человек эвакуировали, но восьмерых горняков найти не удалось.

После аварии рудник законсервировали. Весной 2019 года АЛРОСА сообщила, что откладывает работы по восстановлению рудника и что они могут начаться не ранее 2024 года. В качестве условий начала работ компания называла экономическую целесообразность, а также подтверждение того, что строительство и добычу можно будет вести с обеспечением максимального уровня безопасности.

По словам Иванова, инвестиционное решение о строительстве нового подземного рудника на «Мире» принято. Запасы месторождения алмазов составляют около 200 млн карат. При этом доразведка показала существенный прирост алмазов, добавил Иванов. «[У алмазов будет] хорошая средняя цена, высокое содержание на тонну руды — все это говорит об очень хорошей экономике, NPV проекта положительный», — подчеркнул Иванов.

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Бизнес
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Первую выручку от реализации алмазов АЛРОСА сможет увидеть только лет через 10 с учетом срока строительства, добавил собеседник. Компания будет финансировать реализацию проекта «спокойно со своего баланса». Но сейчас анализируются варианты господдержки, к примеру, статус регионального инвестиционного проекта. «Такие поручения даны премьером Михаилом Мишустиным, использование таких инструментов поддерживает министр финансов Антон Силуанов», — сказал Иванов.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Мария Лисицына
АЛРОСА месторождения добыча алмазов алмазный рудник алмаз Республика Саха (Якутия)
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