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Минфин допустил возобновление покупки алмазов у АЛРОСА

Российские власти рассматривают вариант возобновления покупки алмазов у АЛРОСА
Гохран может вернуться к закупке алмазов у АЛРОСА, попавшей под западные санкции. Последнюю крупную закупку он проводил в 2012 году
АЛРОСА ALRS ₽82,92 +0,78% Купить
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов в среду, 27 апреля, заявил, что Гохран (федеральное казенное учреждение при Минфине, занимающееся формированием госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней) может возобновить закупку алмазов у АЛРОСА, которая попала под западные санкции.

«Мы не исключаем такой возможности <...>. Скоро могут быть определены параметры закупок», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель АЛРОСА воздержался от комментариев.

АЛРОСА, ведущая добычу на территории Якутии и Архангельской области, сообщала в начале марта, что в 2022 году планирует увеличить добычу почти на 6%, до 34,3 млн карат алмазов. Но затем на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине компания попала под санкции ЕС, США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Багам. Под ограничения попал и гендиректор компании Сергей Иванов. Тогда АЛРОСА призвала клиентов оплачивать алмазы в евро и других валютах, а не в долларах, а затем приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах, а также квартальных результатов.

В кризис 2008–2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти девять месяцев, Гохран выкупил у АЛРОСА продукцию на $1 млрд, напоминает «Интерфакс». С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году на $250 млн.

Весной 2020 года на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса Минфин рассматривал выкуп алмазов у АЛРОСА. Но во втором полугодии того же года спрос на алмазы восстановился, и АЛРОСА отказалась от сделки с Гохраном. Компания отмечала, что такой выкуп в силу законодательных условий мог пройти по цене значительно ниже рыночной.

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Теги
Надежда Синцова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
АЛРОСА Гохран Минфин Силуанов алмазы
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