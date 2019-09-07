AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,37 63,83 EUR Нал. 73,32 70,83 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 353,68 +40,68 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Exxon Mobil $87 (+22,66%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Exxon Mobil $87 (+22,66%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Болтон исключил смягчение антииранских санкций Политика, 05:15 AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X Бизнес, 04:37 Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Политика, 04:25 Член российско-украинского экипажа погиб в аварии с сухогрузом в Германии Общество, 03:20 Посольство проверит сообщения о гибели россиянки при пожаре на яхте в США Общество, 03:08 «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Общество, 02:40 Roshen подала в суд из-за начисления штрафов и налогов липецкой компании Бизнес, 02:11 Теннисист Медведев вышел в финал US Open Спорт, 01:59 Пользователи «Википедии» в Европе пожаловались на сбои в работе Общество, 01:29 Индия потерала связь с аппаратом миссии «Чандраян-2» при посадке на Луну Технологии и медиа, 01:07 Робот Федор вернулся на Землю Общество, 00:40 В США зафиксировали три случая смерти от курения электронных сигарет Общество, 00:32 В Подмосковье нашли тела погибших при обрушении заброшенной пятиэтажки Общество, 00:10 В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине Политика, 06 сен, 23:49
Бизнес ,  
0 
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
По информации агентства AFP, во время тестов на герметичность вылетела дверь лайнера. В корпорации заявили, что выясняют причины инцидента
Фото: Jason Redmond / Reuters

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X. Об этом сообщает агентство Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Boeing агентству подтвердили информацию о об инциденте при испытаниях.

По информации AFP, испытания проходили в минувший четверг, на них присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Представитель ведомства в беседе с агентством уточнил, что речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов воздушное судно подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его на надежность, целостность и безопасность, поясняет агентство.

В ходе этого процесса испытания были приостановлены, сообщил AFP представитель Boeing. Сообщить о том, будет ли в связи с этим отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 года, он отказался.

«Инцидент изучается, команда работает над выяснением источника проблемы», — приводит AFP комментарий представителя Boeing, присланный по электронной почте.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что во время испытаний вылетела дверь самолета.

Бизнес
WSJ сообщила о новых трудностях с возобновлением полетов Boeing 737 MAX

В марте Boeing отложил презентацию 777X из-за крушения в Эфиопии еще одного лайнера нового поколения Boeing 737 Max 8. Катастрофа стала второй за шесть месяцев с участием этой модели. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился в Индонезии близ Джакарты. В итоге эксплуатация этих моделей лайнера была приостановлена по всему миру.

Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing. Вместимость нового лайнера — до 425 пассажиров. На данный момент 777X уже заказали восемь авиакомпаний, включая Emirates, напоминает AFP.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Boeing, испытания, тесты, самолеты
Материалы по теме
WSJ сообщила о новых трудностях с возобновлением полетов Boeing 737 MAX
Бизнес
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX
Бизнес
WSJ узнала о планах не возвращать Boeing 737 Max в небо до 2020 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter