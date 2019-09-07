AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

По информации агентства AFP, во время тестов на герметичность вылетела дверь лайнера. В корпорации заявили, что выясняют причины инцидента

Фото: Jason Redmond / Reuters

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X. Об этом сообщает агентство Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Boeing агентству подтвердили информацию о об инциденте при испытаниях.

По информации AFP, испытания проходили в минувший четверг, на них присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Представитель ведомства в беседе с агентством уточнил, что речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов воздушное судно подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его на надежность, целостность и безопасность, поясняет агентство.

В ходе этого процесса испытания были приостановлены, сообщил AFP представитель Boeing. Сообщить о том, будет ли в связи с этим отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 года, он отказался.

«Инцидент изучается, команда работает над выяснением источника проблемы», — приводит AFP комментарий представителя Boeing, присланный по электронной почте.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что во время испытаний вылетела дверь самолета.