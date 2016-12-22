«Роснефть» выбрала швейцарский банк UBS для выкупа акций компании

«Роснефть» назначила швейцарский банк UBS своим агентом по обратному выкупу акций, сообщение об этом размещено на сайте компании.

«Компания назначила банк UBS в качестве независимого агента, который в рамках программы (обратного выкупа акций. — РБК) будет осуществлять операции на открытом рынке от лица ПАО «НК «Роснефть», — говорится в документе.

О начале первого в своей истории обратного выкупа акций компания объявила 6 августа. Программа по выкупу акций продлится до 31 декабря 2020 года. В «Роснефти» также ранее сообщали, что объем затрат на нее оценивается в $2 млрд, максимальное число акций и глобальных депозитарных расписок совет директоров установил в размере не более 340 млн штук.

Все приобретенные бумаги на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После того как она закончится, решение об их дальнейшей судьбе примет совет директоров. «Утвержденная советом директоров программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности», — отметили в «Роснефти».