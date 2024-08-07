МИД раскрыл данные о числе оформивших электронную визу иностранцев

Спустя год после запуска электронной визы в России ее оформили 540,9 тыс. иностранцев, следует из данных российского МИДа. Чаще всего за такой визой обращались граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии

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За год работы системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию — с августа 2023 года по июль 2024 года — ее оформили 540,9 тыс. иностранцев, следует из данных консульского департамента МИД России, с которыми ознакомился РБК.

Кому выдают электронные визы Единые электронные визы Россия начала выдавать с 1 августа 2023 года. Граждане 55 стран могут оформить такую визу для въезда в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми поездками, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Такая виза может быть только однократной. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Общая стоимость оформления электронной визы для иностранных граждан с учетом всех сборов и издержек не превысит $52, ранее оценивал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Единые электронные визы действительны для пересечения границы автомобильным, воздушным и водным транспортом, а также через пешеходные пункты.

Кто оформляет визы

Абсолютным лидером по числу оформленных электронных виз (254,2 тыс.) в Россию за год, по данным МИДа, стал Китай. Также в тройке стран-лидеров: Саудовская Аравия — ее жители оформили 43,4 тыс. электронных виз и Германия (42,6 тыс.). Замыкают пятерку Турция и Эстония. Их граждане оформили 32,8 тыс. и 28,6 тыс. электронных виз соответственно. Также в десятке стран, чьи граждане чаще всего оформляли электронную визу в Россию, оказались: Индия (28 тыс.), Латвия (16 тыс.), Иран (13,6 тыс.), Кувейт (13,3 тыс.) и Литва (8,8 тыс.).

«На электронную визу приходится порядка 80–90% реальных туристов», — оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, из Китая, Саудовской Аравии и Турции в основной массе приезжают индивидуальные туристы на краткосрочную поездку, а также с деловыми целями. При этом половина граждан Китая, которые оформляют электронную визу, въезжают с деловыми целями, а вторая половина — с туристическими, оценил гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович. Но важно помнить, что у жителей Китая есть возможность приехать в Россию без визы в составе туристической группы по спискам, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Из Саудовской Аравии, по словам Войтовича, в Россию на 100% въезжают с туристическими целями.

В свою очередь «классическими туристами» в России нельзя назвать жителей Германии и Эстонии, считает Мурадян. По его словам, граждане этих стран в основном въезжают в Россию по работе или к родственникам. Из Германии в 90% случаев въезжают в Россию по личным целям, соглашается Войтович.

Кто стал бенефициаром электронной визы

Главными бенефициарами электронной визы стали Китай, страны Ближнего Востока и Индия, считает гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. «Электронная виза без преувеличений стала эффективным привлечением иностранных туристов», — отметил он. По словам Мусихина, практически сразу после ее запуска в прошлом году число прибытий туристов стало расти. «Такая виза очень удобна и в три раза дешевле обычной «бумажной» визы. К тому же ее можно оплачивать в валюте страны заявителя, и по ней поступает минимум отказов», — указывает Мусихин.

Основная часть гостей по электронной визе, как и в прошлом голу, это деловые туристы, продолжает Мусихин. Электронная виза очень помогла иностранцам, которые приезжают в Россию с деловыми или частными целями, соглашается Горин. Тем не менее растет и число любителей экскурсионных туров, отмечает Мусихин. По его словам, на экскурсии приезжают как индивидуальные туристы, семьи и небольшие группы, так и традиционные группы до 40 человек. Основные предпочтения не изменились — это Москва и Петербург, также растет интерес к южным регионам, например к Краснодарскому краю, добавил гендиректор «Интуриста».

Какие есть препятствия для туристов

Впрочем, одним из ограничений для иностранных туристов могут стать высокие тарифы на авиаперевозки в Россию, указывает Мурадян. По его словам, это связано с тем, что в Россию не летают международные лоукостеры, поэтому отдых для многих туристов становится дороже. Еще одним препятствием для интуристов могут стать сложности в оплате электронной визы, считает Войтович. Это уменьшает турпоток как минимум в два раза, считает он. Дополнительным препятствием для интуристов может быть сложная анкета с большим количеством вопросов, дополняет Горин. К тому же от бизнеса, по его словам, поступают предложения увеличить срок действия визы от полугода до года и сделать ее многоразовой. Это будет способствовать возвратному спросу, считает эксперт.