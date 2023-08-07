АвтоВАЗ приостановит серийный выпуск Lada Largus до 2024 года

Производство всего семейства Lada Largus будет перенесено на производственную площадку в Ижевске

Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ объявил о переносе производства автомобилей Lada Largus в Ижевск из Тольятти. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, серийное производство данной модели будет приостановлено до второго квартала 2024 года.

«Правление АО «АвтоВАЗ » приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года», — говорится в сообщении.

При этом компания в августе 2023 года собирается собрать ограниченную партию из 635 Lada Largus в Тольятти, а в Ижевске до конца этого года выпустят опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

Паузу в выпуске Largus АвтоВАЗ объяснил планами «по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы» в связи с наращиванием объема производства имеющихся моделей и новых автомобилей: LADA Iskra, LADA Aura, а также нового кроссовера на платформе Vesta.

«Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели», — пояснили в компании.

Весной стало известно, что на Ижевском автомобильном заводе, который частично простаивает, начнут производить электрокары Lada Largus. Первую опытную партию АвтоВАЗ рассчитывал выпустить в конце этого года, а в следующем году — поставить на конвейер.

Модель Largus является копией Dacia Logan MPV первого поколения, которое выпускалось в Румынии с середины 2000-х годов, в Тольятти их производят с 2012 года.

В 2022 году из-за дефицита зарубежных комплектующих производство Lada Largus было остановлено. В начале этого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал возобновить выпуск этих автомобилей ближайшей осенью. Autonews.ru со ссылкой на источник, в свою очередь, писал, что производитель готовит на замену Largus новую модель на базе Lada Vesta.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны пересесть на автомобили российского производства. АвтоВАЗ заверил, что способен обеспечить нужное количество машин для госслужащих.