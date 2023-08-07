branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 17:44
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:54
«Русхимальянс» подал иск еще к одному банку на 45,7 млрд руб. Бизнес, 19:51
Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг FinEx Инвестиции, 19:41
L'Equipe узнала о желании Неймара уйти из ПСЖ в ближайшее время Спорт, 19:29
Royal Bank of Canada спрогнозировал трехкратный рост S&P 500 к 2034 году Инвестиции, 19:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:27
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МОК заявил корейцам об отсутствии претензий к Сотниковой на тему допинга Спорт, 19:10
АвтоВАЗ приостановит серийный выпуск Lada Largus до 2024 года Бизнес, 19:09
Первая десятка лидеров по вводу жилья в России обновилась наполовину Недвижимость, 19:05
Минюст включил «Дождь» в перечень нежелательных организаций Политика, 19:04
Суд рассказал о запрете Навальному десять лет пользоваться интернетом Политика, 18:59
Момент взрыва на элеваторе в Турции. Видео Общество, 18:48
Министр просвещения назвал цену единого учебника истории с главой об СВО Политика, 18:47
Бизнес ,  
0 

АвтоВАЗ приостановит серийный выпуск Lada Largus до 2024 года

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Largus в Ижевск
Производство всего семейства Lada Largus будет перенесено на производственную площадку в Ижевске
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ объявил о переносе производства автомобилей Lada Largus в Ижевск из Тольятти. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, серийное производство данной модели будет приостановлено до второго квартала 2024 года.

«Правление АО «АвтоВАЗ » приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года», — говорится в сообщении.

При этом компания в августе 2023 года собирается собрать ограниченную партию из 635 Lada Largus в Тольятти, а в Ижевске до конца этого года выпустят опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

Паузу в выпуске Largus АвтоВАЗ объяснил планами «по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы» в связи с наращиванием объема производства имеющихся моделей и новых автомобилей: LADA Iskra, LADA Aura, а также нового кроссовера на платформе Vesta.

«Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели», — пояснили в компании.

Весной стало известно, что на Ижевском автомобильном заводе, который частично простаивает, начнут производить электрокары Lada Largus. Первую опытную партию АвтоВАЗ рассчитывал выпустить в конце этого года, а в следующем году — поставить на конвейер.

Читайте на РБК Pro
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах

Модель Largus является копией Dacia Logan MPV первого поколения, которое выпускалось в Румынии с середины 2000-х годов, в Тольятти их производят с 2012 года.

В 2022 году из-за дефицита зарубежных комплектующих производство Lada Largus было остановлено. В начале этого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал возобновить выпуск этих автомобилей ближайшей осенью. Autonews.ru со ссылкой на источник, в свою очередь, писал, что производитель готовит на замену Largus новую модель на базе Lada Vesta.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны пересесть на автомобили российского производства. АвтоВАЗ заверил, что способен обеспечить нужное количество машин для госслужащих.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Елена Чернышова
Lada АвтоВАЗ Ижевск Тольятти
Материалы по теме
АвтоВАЗ вдвое увеличил продажи с прошлого года
Бизнес
АвтоВАЗ нашел у дилеров завышение цен
Бизнес
АвтоВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов
Бизнес