Мосбиржа пригрозила убрать акции «Детского мира» из котировального списка

Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга в части корпоративного управления, в связи с чем акции «Детского мира» могут исключить из первого уровня котировального списка. Компании дали три месяца, чтобы исправить нарушение

Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» одному из правил листинга, в связи с чем их могут исключить из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

Список ценных бумаг биржи — это перечень всех ценных бумаг, которые торгуются на ней. На Мосбирже он состоит из котировальных списков (в нем есть первый и второй уровни) и некотировальной части (третий уровень). Если ценная бумага находится в котировальном списке, то это значит, что она прошла листинг — была проверена и официально зарегистрирована на бирже. Бумаги первого уровня считаются самыми ликвидными и надежными. Акции «Детского мира» находятся на первом уровне списка.

Как говорится в сообщении биржи, выявлено нарушение правил листинга по корпоративному управлению, оно возникло в том числе «в связи с окончанием срока действия Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента». По этому поводу в правилах сказано, что число независимых директоров в совете должно быть не меньше одной пятой от общего состава совета и не менее трех человек; совет директоров должен сформировать комитеты по аудиту, вознаграждениям, номинациям. В чем конкретно заключается нарушение со стороны «Детского мира», не уточняется.

Компании дали три месяца на устранение нарушений, в противном случае акции исключат из котировальной части.

В ноябре прошлого года «Детский мир» объявил о планах уйти с биржи. Как поясняли в компании, в структуре владения ее уставным капиталом «значительную долю» занимают иностранные инвестиционные фонды, однако в связи с изменениями в регуляторном законодательстве фонды из недружественных юрисдикций не могут совершать сделки на Мосбирже. Кроме того, «с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов» некоторые инвесторы испытывали трудности с голосованием по важным решениям для компании.

На тот момент акции компании по сравнению с началом 2022-го подешевели почти вдвое (со 125 руб. до чуть чем более чем 60 за акцию).