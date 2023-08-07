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Шведская компания продаст долю владельца Sela и Zarina компании из России

Шведская Eastnine продаст российской «ГЕМ Инвест» 36% владельца Sela и Zarina
Российская компания получит долю в Melon Fashion Group за ₽15,6 млрд. Шведская компания увидела в сделке «значительные неопределенности и риски», связанные с санкциями, действиями властей и зависимостью от колебаний курса рубля
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Шведская Eastnine заключила с российским ретейлером одежды «ГЕМ Инвест» договор о продаже всей своей доли (36%) в Melon Fashion Group (MFG). Об этом сообщила пресс-служба Eastnine.

Акции будут проданы за 15,6 млрд руб., что эквивалентно €149 млн по курсу 105 евро за рубль. Сделку планируется завершить в течение двух недель. Так как сумма выплачивается в рублях, Eastnine будет после завершения сделки «иметь валютный риск по отношению к российскому рублю до тех пор, пока не будет произведен обмен».

«Завершение сделки сопряжено со значительными неопределенностями и рисками, например выплатой финансирования, сотрудничеством финансовых учреждений и риском дальнейших санкций и действий со стороны властей», — отметила компания.

К концу июня Eastnine инвестировала в MFG около €162 млн.

Melon Fashion Group владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. В прошлом году выручка группы составила 46 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 121%, до 7,8 млрд руб. «В 2022 году мы продолжили активную экспансию. Розничная и франчайзинговая сеть дополнилась 136 новыми магазинами», — рассказывал гендиректор Михаил Уржумцев.

В марте Eastnine и АФК «Система» расторгли соглашение о покупке 47,7% акций ретейлера российской компанией. В сообщении шведской компании сказано, что по условиям соглашения сделка с АФК «Система» должна была быть завершена в течение первого квартала 2023 года. Однако, исходя из оценки о «невозможности выполнения данных условий», стороны договорились расторгнуть договор.

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