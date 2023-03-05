АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% акций владельца Sela и Zarina

Обязывающее соглашение по покупке 47,7% акций Melon Fashion Group на 15,8 млрд руб. Eastnine и АФК «Система» подписали в октябре. В ритейлере сообщили, что сделка была расторгнута по обоюдному согласию сторон

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Шведская Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group — управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) и АФК «Система» расторгли соглашение о покупке 47,7% акций ретейлера российской компанией, сообщает пресс-служба Eastnine. Обязывающее соглашение по сделке на 15,8 млрд руб. было подписано в октябре.

В сообщении шведской компании сказано, что согласно условиям соглашения, сделка с АФК «Система» должна была быть завершена в течение первого квартала 2023 года. Однако исходя из оценки о «невозможности выполнения данных условий», стороны договорились расторгнуть договор.

«Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями относительно продажи своего пакета акций MFG», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе АФК «Система» также указали, что соглашение было расторгнуто сторонами по обоюдному согласию.

Обязывающее соглашение о выкупе 47,7% акций в Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов, стороны подписали в октябре 2022 года. С этим пакетом акций «Система» должна была стать основным владельцем MFG. Следующими по значимости акционерамибыли бы основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн (40%) и Михаил Уржумцев (6%). В начале февраля 2022 года часть акций ретейлера была передана всем сотрудникам, проработавшим в компании свыше двух лет (это 1,4 тыс. человек).

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков ранее отмечал, что сделка соответствует инвестиционной стратегии корпорации, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. С учетом опыта в российском ретейле АФК «Система» будет стремиться способствовать дальнейшему росту стоимости бизнеса Melon Fashion Group, указывал Ситдеков.

Eastnine начала искать покупателя на долю в Melon Fashion Group еще в 2019 году, но процесс успехом не завершился. Затем акционеры рассматривали вариант IPO в 2022 году, однако от планов было решено отказаться на фоне начавшейся спецоперации России на Украине.