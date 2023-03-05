АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% акций владельца Sela и Zarina
Шведская Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group — управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) и АФК «Система» расторгли соглашение о покупке 47,7% акций ретейлера российской компанией, сообщает пресс-служба Eastnine. Обязывающее соглашение по сделке на 15,8 млрд руб. было подписано в октябре.
В сообщении шведской компании сказано, что согласно условиям соглашения, сделка с АФК «Система» должна была быть завершена в течение первого квартала 2023 года. Однако исходя из оценки о «невозможности выполнения данных условий», стороны договорились расторгнуть договор.
«Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями относительно продажи своего пакета акций MFG», — подчеркнули в компании.
В пресс-службе АФК «Система» также указали, что соглашение было расторгнуто сторонами по обоюдному согласию.
Обязывающее соглашение о выкупе 47,7% акций в Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов, стороны подписали в октябре 2022 года. С этим пакетом акций «Система» должна была стать основным владельцем MFG. Следующими по значимости акционерамибыли бы основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн (40%) и Михаил Уржумцев (6%). В начале февраля 2022 года часть акций ретейлера была передана всем сотрудникам, проработавшим в компании свыше двух лет (это 1,4 тыс. человек).
Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков ранее отмечал, что сделка соответствует инвестиционной стратегии корпорации, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. С учетом опыта в российском ретейле АФК «Система» будет стремиться способствовать дальнейшему росту стоимости бизнеса Melon Fashion Group, указывал Ситдеков.
Eastnine начала искать покупателя на долю в Melon Fashion Group еще в 2019 году, но процесс успехом не завершился. Затем акционеры рассматривали вариант IPO в 2022 году, однако от планов было решено отказаться на фоне начавшейся спецоперации России на Украине.
Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Она владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания работает в 181 городе на территории России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии. На конец прошлого года она управляла 845 магазинами.
Выручка Melon Fashion Group в 2021 году выросла на 49% год к году, до 37,5 млрд руб., а показатель EBITDA — на 38%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб.