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Глава Камчатки назвал фантастикой создание железной дороги на полуострове

Губернатор Камчатки: строительство Ленско-Камчатской железнодорожной дороги — фантастика
В России никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, считает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Для этого нет ни грузовой, ни пассажирской базы, объясняет он
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Камчатка
Камчатка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Создание Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали, которая обеспечила бы круглогодичное наземное сообщение Камчатского края с Восточной Сибирью и югом Дальнего Востока, — «фантастическая история», она никогда не будет построена. Об этом в интервью РБК заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Интервью губернатора Камчатского края Владимира Солодова читайте на сайте РБК в понедельник, 7 августа.

Первые предложения по постройке железной дороги на Камчатку появились в XIX веке: магистраль до Чукотки и Камчатки предлагалась как один из ключевых проектов транспортного освоения Крайнего Севера. В 1970-х проектировщик Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Эдгар Норман предложил проект Ленско-Камчатской магистрали, проходящий от Усть-Кута до Петропавловска-Камчатского. Последний раз ученые представляли проект по созданию такой ветки в 2009 году.

«Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы. Если ко мне кто-то приходит и говорит: давайте построим железную дорогу на Камчатку, сразу заканчиваю разговор с инициатором», — говорит Солодов.

Он сравнил проект Ленско-Камчатской магистрали с тоннелем между Сахалином и Японией и железной дорогой на Аляску. «Мост на Сахалин или магистраль Якутск-Магадан — несравнимо более реалистичные проекты», — считает губернатор. При этом еще в июне 2022 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков говорил РБК о неприоритетности даже этих мегапроектов. На тот момент их общая стоимость оценивалась в 2,3 трлн руб.

Солодов считает более реальным построить на Камчатке приливные электростанции (ПЭС) различной мощности. В 1970-х годах потенциальная установленная мощность таких станций оценивалась в 100 ГВт, что соответствует около 40% общей установленной мощности электростанций ЕЭС России, указано в материалах на сайте краевой администрации.

В сентябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой ПЭС, в том числе в Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, где два раза в сутки перемещается объем воды сопоставимый с стоком реки Волги за два года — свыше 500 куб. км. Реанимацией этого проекта, собиралась заняться компания «Н2 Чистая энергетика», коорая до 2022 года принадлежала экс-гендиректору золотодобывающей компании «Полюс» Павлу Грачеву. Сейчас интенсивность проработки проекта несколько снижена из-за санкционных ограничений и текущей экономической конъюнктуры, говорит Солодов: «Но он не списан, просто несколько менее активно ведется проработка». «Проект, безусловно, выходит за рамки семилетнего цикла, то есть его реализация возможно за горизонтом 2030 года. Пенжинская ПЭС потянет развитие целых секторов экономики России. Я верю в этот проект в долгосрочной перспективе», заключает губернатор.

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