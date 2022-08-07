Производитель культовых карандашей заявил о проблемах из-за контрсанкций

Производитель легендарных карандашей для рисования Koh-i-Noor Hardtmuth из-за российских контрсанкций не может закупать сырье напрямую и поэтому вынужден повышать цены

Фото: koh-i-noor.cz

Один из старейших мировых производителей карандашей и канцелярских товаров, чешская Koh-i-Noor Hardtmuth, сообщил о подорожании своей флагманской продукции не менее чем на 15–20%.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который купит сырье у России, и везем через океан», — объяснил изданию Seznam Zpravy владелец производителя Властислав Бржиза.

Сырье для изготовления карандашей — один из продуктов при выпуске шпона, который, в свою очередь, производится из фанерного кряжа, объясняет гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Он напоминает, что Россия еще в марте перестала поставлять в Европу кряж в качестве ответной меры на европейские санкции.

Экспорт лесоматериалов, попавших под ограничения (древесины и некоторых изделий: березовых балансов, фанерного кряжа и топливной щепы), в «недружественные страны» в 2021 году составил около $504 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Большая часть экспорта древесины и лесоматериалов шла в Финляндию — на $374,5 млн.

Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию. Хардтмут запатентовал свою технологию производства карандашных грифелей — смеси из глины, измельченного графита и других компонентов. Сегодня компания владеет четырьмя заводами в Чехии и одним в Болгарии, а также одноименной сетью магазинов. Продукция Koh-i-Noor Hardtmuth экспортируется в 90 стран. Компания входит в топ крупнейших мировых производителей карандашей для рисования.

В советское время продукция Koh-i-Noor была дефицитом и считалась культовой. Этот факт даже отражен в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 года: героиня-инженер конструкторского бюро получает в подарок редкий чешский ластик.

Читайте на РБК Pro Pro Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции

Сейчас Koh-i-Noor Hardtmuth входит в Koh-i-Noor Holdings, принадлежащий семье чешского бизнесмена Властислава Бржизы. Холдинг развивает обширный портфель компаний в нескольких отраслях: от отелей и частной медицины до химического производства.

У Koh-i-Noor Hardtmuth с 2020 года есть собственное представительство в России, которое обеспечивает ассортимент в 1,6 тыс. товарных позиций. Ранее компания сотрудничала с российским предприятием «Сибирская карандашная фабрика». Представительством в России управляет дочернее ООО «Кох-И-Ноор Хардтмут рус». В 2021 году его выручка по РСБУ составила 427,6 млн руб, чистая прибыль — 58,3 млн руб.