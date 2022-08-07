Производитель культовых карандашей заявил о проблемах из-за контрсанкций
Один из старейших мировых производителей карандашей и канцелярских товаров, чешская Koh-i-Noor Hardtmuth, сообщил о подорожании своей флагманской продукции не менее чем на 15–20%.
«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который купит сырье у России, и везем через океан», — объяснил изданию Seznam Zpravy владелец производителя Властислав Бржиза.
Сырье для изготовления карандашей — один из продуктов при выпуске шпона, который, в свою очередь, производится из фанерного кряжа, объясняет гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Он напоминает, что Россия еще в марте перестала поставлять в Европу кряж в качестве ответной меры на европейские санкции.
Экспорт лесоматериалов, попавших под ограничения (древесины и некоторых изделий: березовых балансов, фанерного кряжа и топливной щепы), в «недружественные страны» в 2021 году составил около $504 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Большая часть экспорта древесины и лесоматериалов шла в Финляндию — на $374,5 млн.
Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию. Хардтмут запатентовал свою технологию производства карандашных грифелей — смеси из глины, измельченного графита и других компонентов. Сегодня компания владеет четырьмя заводами в Чехии и одним в Болгарии, а также одноименной сетью магазинов. Продукция Koh-i-Noor Hardtmuth экспортируется в 90 стран. Компания входит в топ крупнейших мировых производителей карандашей для рисования.
В советское время продукция Koh-i-Noor была дефицитом и считалась культовой. Этот факт даже отражен в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 года: героиня-инженер конструкторского бюро получает в подарок редкий чешский ластик.
Сейчас Koh-i-Noor Hardtmuth входит в Koh-i-Noor Holdings, принадлежащий семье чешского бизнесмена Властислава Бржизы. Холдинг развивает обширный портфель компаний в нескольких отраслях: от отелей и частной медицины до химического производства.
У Koh-i-Noor Hardtmuth с 2020 года есть собственное представительство в России, которое обеспечивает ассортимент в 1,6 тыс. товарных позиций. Ранее компания сотрудничала с российским предприятием «Сибирская карандашная фабрика». Представительством в России управляет дочернее ООО «Кох-И-Ноор Хардтмут рус». В 2021 году его выручка по РСБУ составила 427,6 млн руб, чистая прибыль — 58,3 млн руб.
Какие еще сложности возникли у Koh-i-Noor Hardtmuth
Не раскрывая подробности, Бржиза сообщил, что компании также пришлось остановить часть резинового производства в Ческе-Будеёвице: компания на неопределенный срок перестала изготавливать стирательные резинки, оставив только производство технических резин.
По данным издания, большая часть производимых школьных и офисных ластиков была ориентирована на продажу на российском рынке, но после начала военной спецоперации на Украине, как объяснил Бржиза, компания прекратила поставки этой продукции на российский рынок. Текущая ситуация затрагивает также производства мелков и пастелей.