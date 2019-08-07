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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,06%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о планах продать еще 3,7% «Газпрома»
Месяцем ранее «дочки» газового гиганта в Нидерландах и на Кипре решили продать 2,9% акций «Газпрома» за 139 млрд руб. Теперь, по данным источников, монополия хочет продать оставшиеся у его «дочек» квазиказначейские акции
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (Фото: David Mercado / Reuters)

«Газпром» собирается в скором времени продать оставшиеся у его дочерних компаний квазиказначейские акции, совокупная стоимость которых составляет более $3 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух источников, которые знакомы с планами корпорации. В настоящее время «дочки» владеют 3,7% акций российского газового гиганта.

По информации источников, сделка может состояться на фоне роста акций «Газпрома» на 49% в этом году и последует за продажей в июле «дочками» «Газпрома» в Нидерландах и на Кипре (Gerosgaz Holdings и Rosingaz соответственно. — РБК) 2,9% акций компании за 139 млрд руб.

Бизнес
«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю

«Газпром» говорил, что продал этот пакет в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Однако, по словам источников РБК, 2,9% акций продали группе российских инвесторов, среди которых оказалась связанная с миллиардером Аркадием Ротенбергом компания. «Нам не дали [поучаствовать в покупке акций «Газпрома»], рынок подозревает, что все купили Ротенберги», — говорил РБК инвестор, подававший заявку на участие в сделке.

Представитель газовой корпорации Сергей Куприянов отказался комментировать Bloomberg возможность продажи квазиказначейских акций. Представитель Аркадия Ротенберга, который находится под американскими и европейскими санкциями, ранее опровергал РБК информацию о том, что предприниматель или какие-либо связанные с ним компании участвовали в сделке по покупке акций «Газпрома».

Два других собеседника агентства добавили, что иностранных инвесторов исключили из участия в сделке месяцем ранее, тем не менее в случае совершения дополнительной сделки на 3,7% акций они смогут получить такое разрешение на покупку части бумаг через локальных брокеров. Изначально, добавили источники, корпорация хотела продать весь пакет сразу в июле, однако столкнулась с риском больших налоговых выплат.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

В июле 2016 года «Газпром» договорился о выкупе 3,59% своих акций у ВЭБа за 130 млрд руб. За три года пакет подорожал почти в полтора раза и по состоянию на 7 августа стоит 196,5 млрд руб.

Автор: Анна Трунина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: ПАО Газпром, сделка, продажа акций
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